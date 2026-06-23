Ancora due affermazioni, dopo i riconoscimenti ottenuti negli anni scorsi, per gli istituti scolastici della provincia di Catania nell’ambito del Concorso nazionale “Scuole libere dal fumo Guadagnare salute con la LILT”, promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT). Nella categoria “Scuole secondarie di primo grado”, si sono, infatti, classificati al primo e al secondo posto gli istituti comprensivi “Vespucci Capuana Pirandello” di Catania (che ha presentato un video nel quale gli studenti sono i protagonisti) e “Sauro Giovanni XXIII” di Catania (che ha presentato un fumetto), ai quali sono stati consegnati premi in denaro da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico.





I due istituti hanno partecipato al concorso dopo essere stati arruolati dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori etnea che da anni promuove nelle scuole il progetto “Guadagnare salute con la LILT”, al quale, nel 2026, hanno aderito in tutta Italia 40 Associazioni provinciali. L’iniziativa ha mosso i primi passi nel 2019 con il Protocollo d’Intesa fra LILT e Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di rinforzare la Scuola come ambiente che promuove salute e favorisce il contrasto alle diseguaglianze sociali, incoraggiando i corretti stili di vita, l’educazione a un’alimentazione salutare e al movimento, la prevenzione dal fumo.





Gli elaborati vincitori sono stati ritenuti dalla Commissione giudicatrice del Concorso “innovativi, la comunicazione incisiva e creativa, capace di affrontare il tema del contrasto al fumo con originalità e sensibilità, con dimostrata autenticità narrativa e buona efficacia educativa, favorendo riflessione e consapevolezza sui comportamenti legati alla salute”.

“Gioiamo per il coinvolgimento dei tanti gruppi di classe che hanno reso possibile un contesto educativo molto stimolante, contribuendo al raggiungimento dell’auspicato obiettivo di ‘Scuole libere dal fumo’ – dichiarano gli operatori LILT promotori del progetto per la Provincia di Catania, i dirigenti scolastici e i referenti dei due istituti premiati -. Ringraziamo sempre LILT nazionale per le tante opportunità di lavoro utili a rafforzare consolidati obiettivi di buona salute”.





Aggiunge il Presidente della LILT di Catania, Massimo Libra: “I riconoscimenti ottenuti dagli istituti scolastici testimoniano l’impegno di studenti, docenti e dirigenti scolastici nel diffondere la cultura della prevenzione. A tutti loro va il nostro ringraziamento e il nostro plauso. Educare oggi alla salute significa costruire una comunità più consapevole e più forte domani”.

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