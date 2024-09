La seconda edizione del Festival di Musica da Camera “Città di Milazzo”, organizzato dall’Associazione Culturale Melos, avrà luogo tra l’istituto Regina Margherita di Milazzo ed il teatro Trifiletti dal 5 all’8 settembre 2024, con lezioni di rinomati Maestri di musica e due concerti conclusivi nelle serate del 7 e 8 settembre.

La manifestazione, giunta alla seconda edizione, ospiterà elementi di spicco del panorama musicale internazionale: i due docenti di fama mondiale invitati dall’Associazione Culturale Melos saranno il Maestro chitarrista pugliese Vito Nicola Paradiso – già ospite la scorsa edizione – ed il Maestro flautista modenese Andrea Oliva: quest’ultimo in esclusiva sul territorio siciliano per l’Associazione Melos, che può vantare tale presenza per la città di Milazzo.

Tre giorni di lezioni per i più di cinquanta allievi partecipanti da tutta Italia – per la maggior parte professionisti – che si concluderanno con i due concerti aperti al pubblico al Teatro Trifiletti del 7 settembre per Oliva e di giorno 8 settembre per Paradiso, i quali si esibiranno insieme agli allievi musicisti. Presenti a supporto del Festival il pianista e accompagnatore messinese Carmine Calabrese e il noto riparatore di strumenti a fiato Piter Frisicaro, il quale terrà un workshop sulla corretta manutenzione del flauto durante le giornate presso l’istituto Regina Margherita.

“La principale finalità del nostro Festival è rendere Milazzo un importante polo che possa attrarre eventi culturali di spessore nell’ambito della musica classica”, dichiara Veronica La Malfa, presidente dell’Associazione Melos. “Ospitare due Maestri così illustri e dare questa opportunità a molti musicisti, ci rende orgogliosi e desiderosi di continuare lungo questa strada virtuosa di collaborazione con le istituzioni locali”. Il Festival è patrocinato dal Comune di Milazzo.

