Da oltre due mesi Piazzale Giotto e Via De Saliba sono completamente al buio, nonostante le ripetute segnalazioni, l’ultima delle quali risale al 9 dicembre 2025 (codice E 994669). Questa situazione mette a serio rischio la sicurezza e l’incolumità dei residenti costretti a muoversi in condizioni di pericolo.

La Segreteria Comunale dell’UDC Palermo denuncia l’inerzia delle istituzioni e chiede un intervento urgente per ripristinare l’illuminazione pubblica.

La sicurezza dei cittadini non può più essere trascurata né rimandata.

Palermo merita rispetto e attenzione: è ora di agire con responsabilità.





Segreteria Comunale UDC – Città di Palermo

Responsabile Dipartimento Relazioni con la Pubblica Amministrazione: Antonio Minnella

Responsabile Dipartimento Gestione del Territorio: Vittorio Fazio

