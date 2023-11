Catania- Il sipario della seconda stagione di “Sguardi” della Compagnia Buio in Sala, fondata dagli attori e registi Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia, nel ruolo di direttori artistici, e da Silvana D’Anca e Giovanna Sesto, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Associazione, si apre con “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello.

Venerdì 10 novembre, alle ore 21.00, con repliche fino a domenica 12 sempre alle 21.00, sul palco di Spazio Bis, all’interno dell’istituto Leonardo Da Vinci, già sede dei corsi di formazione per le arti dello spettacolo curati dalla Compagnia, sarà rappresentata in una versione del tutto nuova, l’ intramontabile suggestione del pensiero pirandelliano che, nei “Sei personaggi in cerca d’autore”, trova la sua massima rappresentazione.

“I personaggi- spiega Giuseppe Bisicchia autore della regia che sulla scena interpreterà il padre-sono dipinti come figure emarginate e reiette ma vive, (in)definite dal grado di consapevolezza di ciascuna, immagini abbozzate che trovano forma solo nell’essere raccontate: da Pigmalione a Prometeo, da Frankenstein a Pinocchio, molti sono i rimandi letterari alla creatura/figlio che cerca riconoscimento dal creatore/padre, una paternità sognata e una pretesa identità che sono ormai temi fondamentali della nostra cultura”.

Realtà e finzione, commedia e tragedia, vita e forma, volti e maschere, sono opposti che riescono a convivere grazie ad una tensione drammatica incarnata, non a caso, dalle fragili relazioni di una famiglia, dove i legami vengono trasgrediti, distrutti e disattesi, generando un dramma esistenziale che rompe inevitabilmente la quarta parete.

“La messa in scena- aggiunge Massimo Giustolisi che darà vita al ruolo del capocomico e coadiuverà Bisicchia alla regia – dà piena voce alle innumerevoli serie di contrari e contrasti che, posti costantemente davanti allo spettatore, attraverso l’evoluzione scenica, ne facilitano la fruizione e la comprensione”.

La vicenda creata da Pirandello si svolge sul palcoscenico luogo, forse, ideale per scoprire la verità, capace di mettere a confronto due mondi, caratterizzati da una straordinaria tensione emotiva, che si cercano disperatamente senza mai incontrarsi fino in fondo al punto di non vedere mai la risoluzione finale.

In un’atmosfera dalla tipica sensibilità pirandelliana dalle dolorose conseguenze fatte di una drammatica esistenza con Giustolisi e Bisicchia reciteranno Lara Torrisi, Giulia Epaminonda, Matteo Castiglia nei ruoli della Madre, della figliastra e del figlio. Silvana D’anca sarà Madama Pace.

Completeranno la scena Sofia Bellia, Salvo Casella, Anastasia Caputo,

Anastasia Cino, Antonio Costantino, Giuseppe Lanza, Riccardo Leone, Valeria Paternò Castello, Martina Porto, Maria Clelia Sciacca, Donato Urso e i piccoli Basilio Marino e Ginevra Nicastro allievi dei corsi per bambini e ragazzi organizzati da Buio in Sala.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.