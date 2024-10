Palermo 29 ottobre 2024 – La Fiom Cgil riconferma il proprio rappresentante Carmelo Calò alle elezioni per le Rsu dentro la Selikab, l’impresa di Carini che opera nel settore elettronico. Le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, iniziate venerdì, si sono concluse ieri pomeriggio con una altissima adesione: alle urne si è recato il 97 per cento dei più di 100 dipendenti.



Un dato di partecipazione in controtendenza con quanto avviene per le elezioni politiche, che la Fiom sottolinea. “Negli stabilimenti, nelle fabbriche, i lavoratori non disertano il voto per i loro rappresentanti, tutt’altro: lo dimostra la partecipazione per le elezioni delle Rsu di questi giorni in tante aziende – dice il segretario generale Fiom Palermo Sicilia Francesco Foti – Alla Selikab i lavoratori hanno confermato la fiducia alla Fiom, per il grande lavoro svolto in questi anni, a partire dai 30 lavoratori precari assunti con l’agenzia interinale, che siamo riusciti a fare stabilizzare e che oggi hanno un contratto a tempo indeterminato con la Selikab e guardano con tranquillità al loro futuro”.



“La lotta contro la precarietà – aggiunge Foti – deve esser condotta con l’aiuto di chi ha le tutele e un contratto a tempo indeterminato, chi è più forte sta accanto ai lavoratori più deboli, come è stato fatto alla Selikab. Un altro risultato importante, raggiunto nel luglio scorso, è stato l’accordo per un contratto di secondo livello, che porterà riconoscimenti salariali e diritti ai lavoratori”.



La prossima settimana nello stabilimento si voterà nuovamente per il rinnovo della figura del Rls, il rappresentante lavoratori per la sicurezza, carica in questi anni ricoperta da Carmelo calò della Fiom, eletto alle precedenti elezioni sia Rsu che Rls.





