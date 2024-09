Efficienza energetica ed edilizia sostenibile, mobilità sostenibile, transizione green. Decarbonizzazione, risparmio energetico. Questi alcuni dei temi che saranno affrontati tra esperti del settore all’interno della MediEdil dal 18 al 20 settembre all’Astoria Palace Hotel (via Montepellegrino, 62). Nelle tre giornate si alterneranno numerosi seminari, convegni e workshop.



Mercoledì 18 settembre

10:30-13:00 ICBUILD International Business Conference

Scala Conferenze piano -1. organizzata da Cluster Ecodomus, Sicindustria, ICBUILD

14:00-16.00 Visita guidata Mededil del gruppo internazionale ICBUILD

14:30-16:30 Workshop Efficienza energetica ed edilizia sostenibile: esperienze a confronto

15:00-18:00 Sala Conferenze piano -1 organizzato da Università di Palermo Pitch Aziende -B2B

Area B2B Stand Ecodomus piano -2 organizzato da Cluster Ecodomus, Sicindustria, ICBUILD

17:00-18:30 Seminario Patente a crediti per i cantieri edili in vigore dal 1 ottobre. Sala Conferenze piano -1 ( e on line) organizzato da Confartigianato Imprese Palermo

Giovedì 19 settembre

10:30-12:30 Workshop Mobilità sostenibile per una transizione green. Sala Conferenze piano -1 organizzato da Università di Palermo

10:30-13:00 Pitch Aziende +B2B – Area B2B Stand Ecodomus piano -2 organizzato da Cluster Ecodomus, Sicindustria, ICBUILD

15:00-18:00 Energia e clima: gli obiettivi di decarbonizzazione e risparmio energetico fissati da Bruxelles entro il 2030, gli aspetti normativi e il panorama incentivante dopo il superbonus per imprese, famiglie ed enti pubblici. Sala Conferenze piano -1 Organizzato da Italtekno srl

15:00-18:00 Pitch Aziende +B2B – Area B2B Stand Ecodomus piano -2 Organizzato da Cluster Ecodomus, Sicindustria, ICBUILD

Venerdì 20 settembre

10:00-13:00 Pitch Aziende +B2B -A rea B2B Stand Ecodomus piano -2 Organizzato da Cluster Ecodomus, Sicindustria, ICBUILD

14:30-18:30 Workshop Sostenibilità ambientale nel progetto edilizio Sala conferenze piano -1 Organizzato da Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo.

Luogo: Astoria Palace Hotel, Via Montepellegrino, 62, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 18/09/2024

Data Fine: 20/09/2024

Ora: 09:00

Artista: MediEdil

Prezzo: 0.00

