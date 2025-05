“Bilaterialità in Edilizia e piano integrato per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, questo il tema del Seminario organizzato da Confartigianato Imprese Caltanissetta in collaborazione con l’Ordine dei Dottori commercialisti e con l’Ordine degli Architetti, tenutosi ieri 12 Maggio 2025 presso la sala conferenze Sicilbanca. Il seminario è stato presenziato dall’Inail, dall’Ispettorato del Lavoro e da Edilcassa Sicilia in qualità di ente bilaterale.





L’iniziativa nasce con lo scopo di supportare le imprese nel miglioramento dei livelli di sicurezza e promuovere gli strumenti offerti dagli enti bilaterali; Edilcassa Sicilia offre alle imprese aderenti tutta formazione sulla sicurezza in forma gratuita, i dpi ai lavoratori, la formazione per i consulenti, consulenze tecniche a richiesta dell’imprenditore finalizzate alla riduzione dei rischi in cantiere.





“Siamo soddisfatti del risultato- afferma Marco Spiaggia, Presidente Provinciale di Confartigianato Imprese Caltanissetta; avere le istituzioni presenti è sicuramente motivo di orgoglio perché qualifica ancora di più il valore delle tematiche trattate e concretizza la collaborazione, il patto sociale tra professionisti, istituzioni, tecnici, imprese e cittadini, che il Piano integrato a livello nazionale promuove. Occorre promuovere- aggiunge Spiaggia- una cultura d’impresa improntata sulla sicurezza e dobbiamo far conoscere alle imprese gli strumenti di cui dispongono per la prevenzione dei rischi.”

Luogo: sala sicilbanca, via crispi, 25

