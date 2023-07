Mancano due settimane al Seminario di recitazione che sarà tenuto a Marsala dall’attrice marsalese Claudia Gusmano, protagonista del film “Primadonna”, lungometraggio di Marta Savina, che racconta la storia della prima giovane donna che nella Sicilia degli anni Sessanta si ribellò alla violenza del matrimonio riparatore – per il quale è neo vincitrice, nell’ambito della 15^ edizione della rassegna “Bimbi belli – Esordi nel cinema italiano” di Nanni Moretti, nell’Arena Nuovo Sacher di Roma, del premio per la miglior interpretazione femminile – de L’Allieva e, tra gli altri, “Guida Astrologica per cuori infranti”, su Netflix. Il 7, l’8 e il 9 agosto, infatti, l’attrice si dedicherà agli appassionati e a chi desidera perfezionare le proprie conoscenze o affinare le proprie capacità interpretative, con un tema specifico: “La Semplicità è un grande lavoro sulla Complessità”. L’appuntamento è nei locali de Il Circoletto, in corso Giovanni Amendola 54, dalle ore 20.30 alle ore 23.30. Si tratta della possibilità di confronto con un metodo che permette di capire come poter tirar fuori il meglio di sé con qualsiasi personaggio e su qualsiasi palco. Per informazioni o per iscrizioni si può ancora scrivere alla mail cla_gus@yahoo.it oppure chiamare a ‘Il Circoletto (al 3337700375). Il Seminario è rivolto a tutti, senza limiti di età e/o di esperienza. Visto il numero di richieste, il termine delle iscrizioni è prorogato al 2 agosto.

Il 27 luglio alle ore 21.30, Claudia Gusmano, sarà protagonista nell’ambito della VI Rassegna “‘a Scurata Memorial Enrico Russo”, dello spettacolo “Mozza”, che ha la sua stessa regia, nel teatro a mare “Pellegrino 1880” delle Saline Genna.

