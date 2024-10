Confartigianato Imprese Caltanissetta comunica che il 24 ottobre 2024 si terrà un seminario informativo sulla Patente a Crediti rivolto a tutto l’indotto edilizia come da D.M. 132 del 18/9/2024 INL n. 4/2024.



“Ancora una volta a servizio delle imprese-afferma il presidente di confartigianato Imprese Caltanissetta, Marco Spiaggia- per far luce sull’attuazione del nuovo decreto, sui requisiti e su tutti gli adempimenti da porre in essere per l’ottenimento della patente a crediti. Nella seconda parte del seminario continua ancora Spiaggia- verrà dato ampio spazio al dibattito e question time.









Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.