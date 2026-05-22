La decisione del CGA che consentirà all’Italo-Belga di affrontare regolarmente la stagione balneare a Mondello apre oggi una riflessione importante sulle risorse che il Comune di Palermo aveva già predisposto, per garantire direttamente servizi, sicurezza e gestione dell’arenile.”

Lo dichiara Giuseppe Piazzese, presidente della Commissione Speciale Costa Sud della Seconda Circoscrizione, insieme al vicepresidente Giuseppe Guaresi e ai componenti consiglieri della Commissione Marchese e Tusa.

“L’amministrazione comunale, in questi anni, ha avviato sulla Costa Sud un lavoro significativo, fatto di interventi, attenzione istituzionale e programmazione, che rappresentano certamente un cambio di passo rispetto al passato. Un percorso che va riconosciuto e sostenuto.

Proprio per questo riteniamo che, alla luce della pronuncia del CGA, possa essere utile valutare — insieme alla Regione Siciliana — la possibilità di destinare anche una parte delle risorse inizialmente previste per la gestione straordinaria di Mondello al potenziamento dei servizi lungo il litorale della Costa Sud durante la stagione estiva.”

“Parliamo di interventi concreti e immediatamente percepibili dai cittadini: maggiore pulizia, servizi, vigilanza, accessibilità, illuminazione e decoro nelle aree di Romagnolo e Bandita, che ogni estate registrano una presenza sempre più significativa di famiglie e giovani.”

“Non si tratta di mettere in contrapposizione diverse zone della città, ma di proseguire un percorso di valorizzazione complessiva del mare di Palermo, affinché la crescita e l’attenzione verso la Costa Sud possano consolidarsi ulteriormente.”

“La Costa Sud oggi rappresenta una grande opportunità per Palermo. E ogni investimento destinato a migliorarne la vivibilità e la fruizione significa rafforzare una visione più moderna, equilibrata e inclusiva della città.”

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