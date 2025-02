“C’è chi dice sì, c’è chi dice no”: il Comitato Esistono i Diritti, nel giorno in cui la magistratura associata ha indetto uno sciopero per protestare contro la riforma sulla separazione delle carriere, organizza un dibattito sull’argomento. L’iniziativa è domani, giovedì 27 febbraio, alle ore 15.30, alla Real Fonderia, a Palermo. Il dibattito sarà introdotto da Gaetano D’Amico Presidente del comitato Esistono i Diritti.

Le opinioni a confronto saranno per il sì alla separazione delle carriere e vedrà tra i relatori l’Avv. Marco Traina (comitato esistono i diritti); On. Gianfranco Miccichè (deputato regionale già presidente dell’ARS); Dott Giovanni Tessitore (già prof. Associato di sociologia del diritto); Dott. Guido Corso (già prof. Di diritto amministrativo).

Per il no, invece, vi saranno l’On. Nuccio Di Paola (vicepresidente dell’ARS); On. Antonello Cracolici (deputato reg. e presidente comm. antimafia regionale); Avv. Francesco Leone (presidente AGIUS); Avv. Salvatore Vincenzo Greco (avvocato civilista). Il dibattito sarà moderato dal giornalista Gaspare Nuccio. Un momento di confronto, quindi, tra chi ha visioni diverse in materia di politica giudiziaria.

