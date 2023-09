Il lungomare di Carini, per un sabato sera, come se fossimo nei Caraibi.

Tutto questo caratterizzerà la “Serata caraibica” del 9 settembre al Marrakech in via Cristoforo Colombo 100 a Carini in un evento organizzato da Dorian.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere o l’apericena a base di carne o a base di pesce a 20 euro con drink.

Per tutta la serata si potrà ballare con salsa, bachata e merengue.

Seguirà dj set con Silvio Randazzo con il suo mix di musiche anni Novanta e commerciali.

Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615.

Luogo: Marrachech, Via Cristoforo Colombo, 100, CARINI, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 09/09/2023

Data Fine: 09/09/2023

Ora: 20:00

Artista: vari

Prezzo: 20.00

