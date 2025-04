Segnaliamo l’incontro in memoria di Giuseppe Leone a cura del critico fotografico Pippo Pappalardo e organizzata da Alessio Drago e Michele Di Donato, i coordinatori FIAF per la Sicilia. La serata si terrà il 26 aprile 2025, alle ore 18,30, presso il Palazzo Recupero-Cutore di Aci Bonaccorsi (CT).





Esattamente un anno fa – era il 17 aprile 2024 – ci lasciava Giuseppe Leone ma la sua presenza è sempre viva in chi lo ha conosciuto, in chi sfoglia i suoi libri e in chi ricorda le sue bellissime mostre fotografiche. Giuseppe Leone in oltre 70 anni di carriera ha dato tanto alla sua Sicilia in termini artistici e umani, raccontandoci il passato, ma anche il presente che a volte solo in fotografia è possibile mettere davvero a fuoco. Questo incontro in ricordo di Giuseppe Leone sarà un’occasione per riguardare le sue foto, sfogliare i suoi libri e sentirlo ancora tra noi.

Ingresso gratuito

Luogo: Palazzo Cutore, Via Etnea, 33, ACI BONACCORSI, CATANIA, SICILIA

