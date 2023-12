Una serata spericolata, in nome del mito immortale di Vasco Rossi.

I Colpa D’Alfredo sono in concerto il 15 dicembre al Dorian, il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. Si potrà scegliere tra l’apericena a 25 euro con drink o il menù pizza (antipasto, pizza e drink) sempre a 25 euro. Dopo cena ingresso con consumazione obbligatoria.

Alle 22,30 saliranno sul palco i Colpa D’Alfredo. Tre ore di spettacolo, vissuti attraversando tutti le canzoni del Blasco.

Seguirà il dj set con le selezioni musicali di dj Mistretta.

Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp al 3807980615 o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.

Luogo: Dorian, via Rosario Gerbasi, 6, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 15/12/2023

Data Fine: 15/12/2023

Ora: 20:00

Artista: colpa D’Alffredo Tributo Vasco Rossi

Prezzo: 25.00

