Palermo 25 novembre 2026 – Eletta la nuova coordinatrice medici Fp Cgil Palermo dell’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello. E’ Serena La Sala, 42 anni, medico in fomazione in Medicina d’urgenza, presso il pronto soccorso del Cervello. L’elezione si inserisce nel processo di rinnovamento che la categoria del pubblico impiego della Cgil sta attuando in ambito medico, già partito con la nomina dei nuovi rappresentanti sindacali presso il Policlinico e l’Asp Palermo. “La sanità pubblica siciliana – affermano il segretario generale Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso e la coordinatrice dei dirigenti medici e sanitari Fp Cgil Monica Lunetta – necessita di una spinta programmatica che parta proprio dalle nuove generazioni, per garantire i servizi pubblici e avvicinare sempre più i cittadini ai loro diritti. Serena La Sala, che prosegue il lavoro svolto da Maurizio Gasparro, sarà affiancata da un gruppo dirigente giovane, composto dalle fisiatre Girolama Ardosigli e Alice Sparacino. Auguriamo buon lavoro alla dottoressa La Sala, mettendo al centro le necessità dei lavoratori e la tutela del diritto alla salute dei cittadini”. “Accolgo con responsabilità e entusiasmo il mandato che mi è stato affidato dalla Fp Cgil, che ringrazio – dichiara Serena la Sala – Il mio impegno sarà rivolto a dare voce a chi ogni giorno garantisce la salute degli altri, affinché nessuno si senta solo nelle proprie battaglie. Una delle priorità sarà la sicurezza sul posto di lavoro. Auspichiamo la massima apertura da parte della governance: non basta chiedere ai lavoratrici e lavoratori di garantire una sanità efficiente ma bisogna metterli nelle condizioni di poterlo fare, tutelandone i diritti, la sicurezza e la dignità professionale”.

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