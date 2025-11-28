Serie C, Catania, Siracusa e Trapani: al via le votazioni per il C Gold Award
I tifosi siciliani chiamati al voto
Il sondaggio del Girone C per il miglior calciatore della Lega Pro si chiuderà il 9 dicembre
Prosegue il C Gold Award, il sondaggio nazionale che premia il miglior calciatore della Serie C, con il voto dei tifosi. Dopo la chiusura delle votazioni per i Gironi A e B, è ora il turno del Girone C. I sostenitori siciliani sono chiamati a votare i calciatori selezionati dalla stampa sportiva, contribuendo a determinare i finalisti che si contenderanno il titolo di miglior calciatore della Lega Pro 2025.
I candidati di Catania, Siracusa e Trapani nel Girone C
La stampa sportiva ha scelto 10 calciatori per ogni squadra (1 portiere, 3 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti), selezionando i migliori talenti sulla base delle performance stagionali e del percorso complessivo di ciascun atleta. Per il Catania, Siracusa e Trapani, i 10 candidati sono:
Catania:
Andrea Dini, Portiere
Manuel Martic, Difensore
Tiago Matias Casasola, Difensore
Andrea Allegretto, Difensore
Salvatore Aloi, Centrocampista
Andrea Corbari, Centrocampista
Kaleb Joel Jimenez Castillo, Centrocampista
Salvatore Caturano, Attaccante
Matteo Stoppa, Attaccante
Emanuele Cicerelli, Attaccante
Siracusa:
Bryan Bonucci, Portiere
Damiano Cancellieri, Difensore
Etienne Marius Catena, Difensore
Christian Bonacchi, Difensore
Giulio Frisenna, Centrocampista
Vittorio Parigini, Centrocampista
Maiko Candiano, Centrocampista
Juan Ignacio Molina, Attaccante
Nicola Valente, Attaccante
Sebastiano Vlad Di Paolo, Attaccante
Trapani:
Cesare Galeotti, Portiere
Emmanuele Salines, Difensore
Diego Stramaccioni, Difensore
Niko Kirwan, Difensore
Giovanni Di Noia, Centrocampista
Riccardo Palmieri, Centrocampista
Simone Nicoli, Centrocampista
Federico Nahuel Vazquez, Attaccante
Manuel Fischnaller, Attaccante
Francesco Grandolfo, Attaccante
Come partecipare al sondaggio per i calciatori del Catania, Siracusa e Trapani
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. I tifosi possono esprimere la loro preferenza per i calciatori delle 3 squadre siciliane attraverso il sito ufficiale del C Gold Award 2025: https://affidabile.org/c-gold-award/
Il sondaggio è aperto fino al 9 dicembre 2025.
Chi accede alla fase finale
I primi 10 classificati del Girone C accederanno alla fase finale, dove si confronteranno con i 20 migliori calciatori dei Gironi A e B. A gennaio 2026, sarà annunciato il vincitore assoluto.
I risultati del Girone A e B
Con 2.745 preferenze complessive, il sondaggio per i Gironi A e B ha definito i 20 calciatori che accederanno alla fase finale. Nel Girone A, l’Aurora Pro Patria ha dominato la scena, con tutti i suoi candidati classificati nelle prime 10 posizioni. Nel Girone B, invece, è stato Elia Tantalocchi, portiere del Campobasso, a prevalere, conquistando il primo posto, seguito da Matteo Motti e Joshua Tenkorang, rispettivamente attaccante e centrocampista del Ravenna.
I 10 finalisti del Girone A
William Rovida – Portiere, Aurora Pro Patria
Christian Dimarco – Difensore, Aurora Pro Patria
Pietro Reggiori – Difensore, Aurora Pro Patria
Alberto Masi – Difensore, Aurora Pro Patria
Davide Ferri – Centrocampista, Aurora Pro Patria
Luca Giudici – Centrocampista, Aurora Pro Patria
Alessandro Di Munno – Centrocampista, Aurora Pro Patria
King Udoh – Attaccante, Aurora Pro Patria
Ferdinando Mastroianni – Attaccante, Aurora Pro Patria
Simone Ganz – Attaccante, Aurora Pro Patria
I 10 finalisti del Girone B
Elia Tantalocchi – Portiere, Campobasso
Matteo Motti – Attaccante, Ravenna
Joshua Tenkorang – Centrocampista, Ravenna
Matteo Gilli – Difensore, Arezzo
Emiliano Pattarello – Attaccante, Arezzo
Marco Piccoli – Centrocampista, Rimini
Andrea Zaccagno – Portiere, Torres
Federico Casarini – Centrocampista, Carpi
Davide Bove – Difensore, Vis Pesaro
Luca Gemello – Portiere, Perugia
Cos’è il C Gold Award 2025
Il C Gold Award è un’iniziativa nazionale che celebra il talento e la professionalità dei calciatori della Serie C, riconoscendo le eccellenze in ogni girone. Ogni anno, tifosi e giornalisti partecipano a un sondaggio per selezionare i migliori calciatori, con l’obiettivo di premiare il più meritevole. I finalisti di questa edizione si sfideranno per il titolo di miglior calciatore della Lega Pro, con il vincitore che verrà annunciato a gennaio 2026.
Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.
Commenta con Facebook