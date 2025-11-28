Serie C, Catania, Siracusa e Trapani: al via le votazioni per il C Gold Award

I tifosi siciliani chiamati al voto

Il sondaggio del Girone C per il miglior calciatore della Lega Pro si chiuderà il 9 dicembre





Prosegue il C Gold Award, il sondaggio nazionale che premia il miglior calciatore della Serie C, con il voto dei tifosi. Dopo la chiusura delle votazioni per i Gironi A e B, è ora il turno del Girone C. I sostenitori siciliani sono chiamati a votare i calciatori selezionati dalla stampa sportiva, contribuendo a determinare i finalisti che si contenderanno il titolo di miglior calciatore della Lega Pro 2025.

I candidati di Catania, Siracusa e Trapani nel Girone C

La stampa sportiva ha scelto 10 calciatori per ogni squadra (1 portiere, 3 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti), selezionando i migliori talenti sulla base delle performance stagionali e del percorso complessivo di ciascun atleta. Per il Catania, Siracusa e Trapani, i 10 candidati sono:

Catania:

Andrea Dini, Portiere

Manuel Martic, Difensore

Tiago Matias Casasola, Difensore

Andrea Allegretto, Difensore

Salvatore Aloi, Centrocampista

Andrea Corbari, Centrocampista

Kaleb Joel Jimenez Castillo, Centrocampista

Salvatore Caturano, Attaccante

Matteo Stoppa, Attaccante

Emanuele Cicerelli, Attaccante

Siracusa:

Bryan Bonucci, Portiere

Damiano Cancellieri, Difensore

Etienne Marius Catena, Difensore

Christian Bonacchi, Difensore

Giulio Frisenna, Centrocampista

Vittorio Parigini, Centrocampista

Maiko Candiano, Centrocampista

Juan Ignacio Molina, Attaccante

Nicola Valente, Attaccante

Sebastiano Vlad Di Paolo, Attaccante

Trapani:

Cesare Galeotti, Portiere

Emmanuele Salines, Difensore

Diego Stramaccioni, Difensore

Niko Kirwan, Difensore

Giovanni Di Noia, Centrocampista

Riccardo Palmieri, Centrocampista

Simone Nicoli, Centrocampista

Federico Nahuel Vazquez, Attaccante

Manuel Fischnaller, Attaccante

Francesco Grandolfo, Attaccante

Come partecipare al sondaggio per i calciatori del Catania, Siracusa e Trapani

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. I tifosi possono esprimere la loro preferenza per i calciatori delle 3 squadre siciliane attraverso il sito ufficiale del C Gold Award 2025: https://affidabile.org/c-gold-award/

Il sondaggio è aperto fino al 9 dicembre 2025.

Chi accede alla fase finale

I primi 10 classificati del Girone C accederanno alla fase finale, dove si confronteranno con i 20 migliori calciatori dei Gironi A e B. A gennaio 2026, sarà annunciato il vincitore assoluto.

I risultati del Girone A e B

Con 2.745 preferenze complessive, il sondaggio per i Gironi A e B ha definito i 20 calciatori che accederanno alla fase finale. Nel Girone A, l’Aurora Pro Patria ha dominato la scena, con tutti i suoi candidati classificati nelle prime 10 posizioni. Nel Girone B, invece, è stato Elia Tantalocchi, portiere del Campobasso, a prevalere, conquistando il primo posto, seguito da Matteo Motti e Joshua Tenkorang, rispettivamente attaccante e centrocampista del Ravenna.

I 10 finalisti del Girone A

William Rovida – Portiere, Aurora Pro Patria

Christian Dimarco – Difensore, Aurora Pro Patria

Pietro Reggiori – Difensore, Aurora Pro Patria

Alberto Masi – Difensore, Aurora Pro Patria

Davide Ferri – Centrocampista, Aurora Pro Patria

Luca Giudici – Centrocampista, Aurora Pro Patria

Alessandro Di Munno – Centrocampista, Aurora Pro Patria

King Udoh – Attaccante, Aurora Pro Patria

Ferdinando Mastroianni – Attaccante, Aurora Pro Patria

Simone Ganz – Attaccante, Aurora Pro Patria

I 10 finalisti del Girone B

Elia Tantalocchi – Portiere, Campobasso

Matteo Motti – Attaccante, Ravenna

Joshua Tenkorang – Centrocampista, Ravenna

Matteo Gilli – Difensore, Arezzo

Emiliano Pattarello – Attaccante, Arezzo

Marco Piccoli – Centrocampista, Rimini

Andrea Zaccagno – Portiere, Torres

Federico Casarini – Centrocampista, Carpi

Davide Bove – Difensore, Vis Pesaro

Luca Gemello – Portiere, Perugia

Cos’è il C Gold Award 2025

Il C Gold Award è un’iniziativa nazionale che celebra il talento e la professionalità dei calciatori della Serie C, riconoscendo le eccellenze in ogni girone. Ogni anno, tifosi e giornalisti partecipano a un sondaggio per selezionare i migliori calciatori, con l’obiettivo di premiare il più meritevole. I finalisti di questa edizione si sfideranno per il titolo di miglior calciatore della Lega Pro, con il vincitore che verrà annunciato a gennaio 2026.





