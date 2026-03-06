Al via il progetto Costruire Opportunità alla cooperativa sociale ConSenso di Caltanissetta. È possibile inviare la domanda per partecipare al bando di Legacoop fino al prossimo 8 aprile alle ore 14:00.

Il bando di Legacoop Sicilia – cooperativa sociale ConSenso (situata in contrada Roccella snc, Tenuta Sant’Angela Merici) – per la selezione di operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio civile universale prevede quattro posti (di cui uno riservato ai giovani con minori opportunità – ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e un contributo economico mensile di 519,47 euro. Il progetto ha una durata di 12 mesi ed è aperto a tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti), compresi gli stranieri regolarmente residenti in Italia. È prevista inoltre una riserva di posti nei concorsi pubblici.





Il progetto nasce per promuovere l’inclusione, ridurre le disuguaglianze e creare reali opportunità di crescita per le persone con disabilità. Coinvolgerà giovani operatori volontari del Servizio civile universale che affiancheranno gli operatori professionali in attività educative, creative, culturali e di supporto alla vita quotidiana. L’iniziativa si rivolge a persone con disabilità con l’obiettivo di favorire autonomia, socializzazione e partecipazione attiva alla vita della comunità.

All’interno della cooperativa ConSenso, il volontario collaborerà con educatori ed esperti nella programmazione delle attività, supporterà gli utenti nei compiti quotidiani, parteciperà alle supervisioni e alle riunioni d’équipe, favorirà il coinvolgimento nei gruppi e affiancherà anche l’operatore autista.





Il progetto prevede formazione generale e specifica, un tutoraggio finale e rappresenta per i giovani “un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide”. È inoltre previsto un percorso formativo strutturato e un periodo conclusivo di tutoraggio per accompagnare i volontari verso il mondo del lavoro e la certificazione delle competenze acquisite.

Costruire Opportunità si inserisce nel programma di intervento “Equità e Sostenibilità Sociale”, contribuendo all’Obiettivo 10 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: ridurre le disuguaglianze e favorire la piena partecipazione delle persone più fragili alla vita sociale e culturale del Paese.





Informazioni e modalità di presentazione della domanda

Per presentare la domanda: Piattaforma DOL – Servizio Civile – Domanda Online. L’accesso deve essere effettuato tramite SPID o CIE: Servizio Civile – Domande Online – Domanda On Line

Una volta effettuato l’accesso, occorre selezionare il progetto: COSTRUIRE OPPORTUNITÀ Codice progetto: PTXSU0004225011795NMTX Codice sede ConSenso: 203287

Scheda di sintesi del progetto disponibile sul sito: Progetti Servizio Civile Nazionale 2026 | Legacoop Sicilia

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.