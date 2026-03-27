Nell’ambito del bando 2026 per il Servizio Civile Universale, l’organizzazione non governativa CO.P.E. (Cooperazione Paesi Emergenti, socia di Focsiv) che da anni opera nel campo della solidarietà internazionale, offre ai giovani tra i 18 e i 28 anni l’opportunità di vivere un’esperienza all’insegna della solidarietà internazionale e della cittadinanza attiva. Partecipare significa entrare a far parte di una rete globale che lavora per il superamento delle ingiustizie sociali e per la costruzione di un futuro più equo.

Il CO.P.E. all’interno del bando in corso con scadenza fissata per le ore 14 dell’8 aprile 2026, mette a disposizione un totale di 66 posti, distribuiti strategicamente tra progetti in Italia e interventi di cooperazione internazionale all’estero.





Si tratta di un’importante opportunità di crescita professionale e umana. Dal 2004, il CO.P.E. promuove infatti il Servizio Civile come percorso formativo unico nel suo genere. I giovani selezionati opereranno come “Caschi Bianchi”, una figura simbolo dell’impegno per la pace e la tutela dei diritti umani in contesti di vulnerabilità sociale. L’obiettivo è fornire ai volontari competenze tecnico-professionali solide e una profonda consapevolezza delle dinamiche Nord-Sud del mondo.

Per quanto riguarda i posti disponibili, c’è un’ampia scelta di contesti d’intervento, permettendo ai candidati di scegliere il progetto più affine alle proprie aspirazioni: in Italia sono 10 i posti da coprire di cui 4 a Catania e 6 a San Michele di Ganzaria (Ct). In Africa sono disponibili 19 posti così ripartiti: Tanzania (8), Guinea Bissau (4), Madagascar (3), Tunisia (2) e Marocco (2). Infine, in Perù ci sono 37 posti con un impegno massiccio distribuito in diverse località del Paese. Gli interessati possono visionare i progetti nel dettaglio e presentare la propria candidatura consultando il sito ufficiale: www.cope.it/servizio-civile-volontario/

Inoltre, il 27 e il 30 marzo si svolgeranno dei webinar illustrativi dei vari progetti del CO.P.E. a cui si può partecipare registrandosi al form di seguito https://tinyurl.com/5bvkxdyk





I volontari Karim e Margherita testimoniano il valore della loro esperienza in questo ambito. “Da fine maggio -dice Karim- sto svolgendo il Servizio Civile presso il CO.P.E. con il progetto Più Vicini 2025 con sede a Catania, che ha tra i suoi obiettivi la promozione e l’educazione allo sviluppo sostenibile, oltre a interventi di sensibilizzazione nelle scuole e nei doposcuola. In questi mesi trascorsi velocemente ho lavorato con giovani che vivono in contesti segnati da fragilità educativa e dispersione culturale. Paradossalmente, però, sono stato io a ricevere gli insegnamenti più grandi proprio da loro. D’altra parte, cos’è il Servizio Civile, se non un mezzo per fare del bene e, allo stesso tempo, per farlo a sé stessi?”.

Significativa anche l’esperienza di Margherita: “Il mio anno di Servizio Civile -racconta- è stato un percorso fatto di scoperta, crescita e confronto con una realtà concreta, in un contesto in cui ciò che si impara contribuisce a fornire competenze e direzioni future. Questa esperienza mi ha permesso di avvicinarmi in modo diretto al settore della cooperazione internazionale. Questo percorso ha rappresentato anche un punto di svolta, spingendomi a proseguire la mia formazione nel campo dell’europrogettazione e a guardare al futuro con maggiore consapevolezza”.

E-mail per informazioni: serviziocivile@cope.it

Luogo: cope, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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