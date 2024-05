Roma – Mimmo Nicotra, Presidente della Confederazione Sindacati Penitenziari (CON.SI.PE.) esprime profonda preoccupazione per le condizioni di lavoro del personale della Polizia Penitenziaria. Le colleghe e i colleghi sono quotidianamente esposti a situazioni di stress, mancanza di rispetto e abbandono.



Le criticità emergono in vari ambiti: discriminazione nelle assegnazioni di posti di servizio, soprattutto per le unità femminili; mancata corresponsione di indennità di missione; turni massacranti con dinieghi di concessione riposi e ferie; criticità connesse alla sicurezza e alla tutela personale e collettiva; mancanza di eque distribuzioni di personale susseguenti assunzioni neo agenti; corsi di formazione inefficienti; straordinari non corrisposti.



La Confederazione ha più volte sollecitato incontri e scritto per rivendicare il diritto di non colpevolezza e presunzione di innocenza, come garantito dalla Costituzione, che invece viene ripetutamente disconosciuto.



Il 12 settembre, in occasione della “Settembre in Blu”, la Confederazione invita il personale della Polizia Penitenziaria a far sentire la propria voce. Saranno attivate forme di protesta in simultaneità despazializzata: dinanzi a Prefetture, Provveditorati, Istituti, di più Regioni simultaneamente ci saranno presidi del CON.SI.PE.



La Confederazione Sindacati Penitenziari (CON.SI.PE.) si impegna a continuare a scrivere e a far sentire la voce del personale della Polizia Penitenziaria, a far conoscere al “mondo di fuori” le rivendicazioni di cui intende farsi portavoce.



Per ulteriori informazioni, contattare:



Presidente Mimmo Nicotra Numero di cellulare: 3289335733

