Domenica 7 luglio 2024 si è aperta la settimana dei festeggiamenti del festino in onore dei 400 anni della Santuzza “Santa Rosalia” patrona della città di Palermo. In tale occasione per le vie della città di Palermo si è svolta una appassionante passeggiata di veicoli d’epoca per onorare tale evento di carattere internazionale. I mezzi provenienti da Palermo e provincia intorno alle 8.30 si sono radunati come da programma in Viale Del Fante davanti il cosiddetto Stadio delle Palme ” Vito Schifani” agente della scorta di Giovanni Falcone scomparso il 23 Maggio 1992 durate l’attentato di Capaci.

Dopo le iscrizione di rito e consegna dei vari numeri identificativi e dell’attestato di partecipazione per ogni singolo mezzo, intorno alle 9.15 i veicoli sono partiti percorrendo il Parco La Favorita, Viale Rocca, Via Ercole, Viale Diana, Via della Favorita, Via Martin Luter King, e Via Pietro Bonanno per intraprendere la scalata verso il Monte Pellegrino per raggiungere il Santuario di Santa Rosalia.



Arrivati in piazza davanti il Santuario il lungo serpentone colorato dei mezzi storici (circa 70 auto) si sono disposti in modo tale da attendere l’arrivo del Reggente Don Natale Fiorentino per la benedizione dei singoli mezzi.



Successivamente dopo la colazione presso un bar convenzionato tutti i mezzi hanno ripreso il loro percorso per raggiungere il belvedere di Monte Pellegrino per ammirare il bellissimo golfo della Città di Palermo con un attesissimo rinfresco per tutti i partecipanti.



Dopo le classiche foto di rito per ogni singolo mezzo, le auto hanno rifatto il percorso inverso con una piccola sosta presso località Mezzo Arancio un altro punto panoramico per ammirare il Castello Utveggio e la Città di Palermo in tutto il suo splendore…



L’organizzazione (Mirto Giuseppe e Padalino Vincenzo) ringraziano tutti i partecipanti alla passeggiata per la buona riuscita dell’evento con un ringraziamento speciale ad alcuni partecipanti (Vincenzo A. Francesca B. Lucio Lifrieri, Giuseppe F. Salvatore C.) per averci dato una mano sia per un supporto tecnico ma anche per le foto, i video e il rinfresco. Ci vedremo alla prossima passeggiata.

Luogo: Monte Pellegrino , Via Pietro Bonanno, PALERMO, PALERMO, SICILIA

