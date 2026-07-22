Manca ormai poco all’appuntamento con uno degli eventi più attesi dell’estate musicale siciliana. Sabato 1 agosto il Velodromo Paolo Borsellino di Palermo accoglierà Sfera Ebbasta per una serata destinata a richiamare migliaia di fan da tutta l’Isola. Per il concerto, promosso da Giuseppe Rapisarda Management e inserito nel cartellone del Wave Summer Music, restano disponibili gli ultimi biglietti che si possono acquistare online su Ticketone e Ticketsms e nei punti vendita abituali.



$€LEBRATION, il progetto sviluppato per celebrare i dieci anni della musica di Sfera Ebbasta ripercorrendo il cammino artistico iniziato nel 2015 con XDVR, ha trovato definitivamente anche il suo compimento live.





Quello di $€LEBRATION, prodotto da Vivo Concerti, è molto più di uno spettacolo dal vivo: è un viaggio attraverso le tappe fondamentali di una carriera che ha cambiato il volto della musica urban italiana. Un percorso costellato di successi che hanno portato Sfera Ebbasta a conquistare 240 Dischi di Platino e 39 Dischi d’Oro, superando i 7 miliardi di stream complessivi e costruendo una fanbase trasversale che conta oltre 5 milioni di follower su Instagram.

Sul palco del Velodromo, il pubblico potrà rivivere i brani che hanno segnato l’ultimo decennio dell’artista, dalle prime hit che lo hanno consacrato come simbolo della trap nazionale fino ai successi più recenti. Una scaletta pensata per attraversare tutte le fasi della sua carriera, tra canzoni diventate veri e propri inni generazionali e produzioni che hanno ridefinito i confini del rap e dell’urban pop.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.