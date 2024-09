Malgrado le tante segnalazioni all’azienda dei trasporti pubblici e all’ufficio mobilità urbana del comune di Palermo in merito al nuovo percorso del bus navetta estivo n. 88, che penalizza i bagnanti ed i turisti che frequentano la borgata marinara di Sferracavallo, i mezzi della linea estiva, che dovrebbe fare la spola SOLO tra punta Barcarello a punta Matese, continuano a prolungare le corse, deviando il percorso originario fino a Tommaso Natale/Marinella, allungando notevolmente i tempi di percorrenza (circa 60 minuti)



Tutto ciò in contrapposizione a quello che si prospetta ogni anno ed in particolar modo in questa estate col nuovo lungomare Barcarello, e cioè la possibilità di usare il mezzo pubblico per raggiungere le spiagge, lasciando i mezzi privati nel parcheggio comunale di via Tritone e/o in quelli disponibili in borgata. Tra l’altro via Sferracavallo, che unisce le borgate di Tommaso Natale e Sferracavallo, nel periodo estivo è soggetta ad essere congestionata e i continui intasamenti stradali causano ulteriori ritardi e lo stravolgimento delle tabelle di marcia.

Quest’anno si registra un ulteriore inghippo, il bus navetta non transita più dal posteggio Schillaci, posto in via Tritone, malgrado sia previsto dalla tabella di marcia, come riportato nel sito AMAT e nelle tabelle orarie alle fermate, un ennesimo disservizio nei confronti dei bagnanti e turisti che preferiscono usare il posteggio pubblico e il bus navetta per raggiungere le spiagge. La funzione del parcheggio e del bus navetta 88 è proprio quella di favorire l’iter modalità dei sistemi, parcheggiando comodamente l’auto potendo raggiungere il mare con la navetta, evitando cosi che i veicoli possano ulteriormente intasare il lungomare, il mancato passaggio dei mezzi AMAT dal posteggio di Schillaci è di fatto una contraddizione.

Ci si chiede il perché di tali scelte aziendali che sembrano essere studiate apposta per complicare la vita dei cittadini e cosa ancor più grottesca, l’AMAT appare sorda ad ogni richiesta di chiarimento. Il servizio è previsto che finisca il 15 settembre. E’ nostro auspicio che si possano trovare delle soluzioni per la prossima stagione estiva.

Comitato Cittadino “il Mare di Sferracavallo”

