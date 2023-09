“Sfincia, sfincione and friends”: le eccellenze siciliane in una tre giorni dedicata al gusto dal 15 al 17 settembre a Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola 18. Oltre a soddisfare il palato si è pensato anche al divertimento con una serie di ospiti, spazio infatti agli spettacoli e alla musica nelle tre giornate che verranno presentate da Stefano Piazza e vedranno avvicendarsi sul palco Toti e Totino, Marco Manera, Giovanni Cangelosi ed il Teatro Ditirammu, che metteranno in luce l’energia e la passione della cultura siciliana.

Per le famiglie, saranno disponibili laboratori appositamente progettati per coinvolgere i più piccoli, introducendoli ai piaceri della cucina e delle tradizioni locali in modo divertente e educativo.

Previste anche una serie di attività coinvolgenti, tra cui degustazioni guidate per esplorare i gusti autentici delle sfincie e dello sfincione siciliano e una vasta esposizione di aziende siciliane, per questo evento cofinanziato dall’assessorato regionale Attività produttive.

Ma parliamo un po’ del re indiscusso dello street food palermitano “U Sfinciuni”: si dice fosse di origine araba e che abbia trovato in Sicilia la sua diffusione. Il nome “sfinciuni” deriva da “sfincia” ovvero “soffice”. Taluni ne attribuiscono le origini alle suore del Monastero di San Vito a Palermo che avrebbero reso la pasta della pizza doppiamente lievitata e condita con pomodoro, acciughe e caciocavallo.

Attribuzione araba anche per la sfincia, che sarebbe un’evoluzione dei pani dolci arabi.

Di tradizione antichissima, ve ne sono tracce addirittura nella Bibbia e nel Corano, l’origine della “spincia” deriverebbe dal latino spongia ovvero spugna (in arabo isfanǧ) per via della sua forma che ricorda le spugne naturali.

Non resta dunque che gustarsi questo evento proposto da Villa Filippina, per prenderne parte basta collegarsi a www.parcoticket.it e acquistare l’ingresso ticket degustazione € 12 che comprende tre ticket food e un beverage. In alternativa l’acquisto può avvenire direttamente al botteghino di piazza San Francesco di Paola 18.

Luogo: Villa Filippina , Piazza San Francesco di Paola , 18

