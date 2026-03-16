Prende avvio Sguardi d’autore, un ciclo di quattro incontri dedicato alla fotografia contemporanea a cura di Rino Schembri.

Il seminario nasce con l’intento di aprire uno spazio di confronto tra studenti, studiosi e professionisti dell’immagine, mettendo al centro le pratiche dello sguardo nella cultura visiva contemporanea.

Gli incontri offriranno l’occasione per riflettere sul ruolo della fotografia come strumento di interpretazione del reale, di costruzione della memoria e di narrazione del territorio.





Gli appuntamenti si svolgeranno alle ore 16.00 presso l’Aula Magna “M. De Simone” del Dipartimento di Architettura DARCH – UniPa dell’Università di Palermo, nell’ambito del corso di insegnamento di Fotografia tenuto da Rino Schembri per i corsi di laurea Design e DAMS/MUSP UniPa.

Si inizia il 18 marzo con Angelo Pitrone dedicato alla dimensione umana e narrativa dello sguardo fotografico.

Si prosegue il 1 aprile, quando Gianni Nastasi (Arvis Palermo) con affronterà il tema della visualizzazione, riflettendo sulla fotografia come strumento di memoria e di narrazione.





Il 22 aprile Franco Lannino guiderà un percorso nella fotografia di reportage, ripercorrendo l’evoluzione tecnica ed espressiva dall’analogico al digitale e soffermandosi anche sull’esperienza della fotografia di scena.

Il ciclo si concluderà 6 maggio con una conversazione tra Sergio Bonanzinga e Rosario Perricone (Museo Internazionale delle Marionette) dedicata all’etnografia visiva e al ruolo delle immagini nella ricerca antropologica.

Luogo: Aula Magna “M. De Simone” Dipartimento di Architettura DARCH – Edificio 14 – Università di Palermo, Viale delle Scienze, 19

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