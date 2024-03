COMUNICATO STAMPA

SHAMAL/SITUAZIONI SONORE & LA PIETRA LUNARE

Secondo appuntamento mercoledì 13 Marzo a Fabbrica 102 in via Monteleone 32 de La Pietra Lunare h 21.

SITUAZIONI SONORE duo Enzo Rao & Giuseppe Viola per LA PIETRA LUNARE

Shamal è il vento caldo arido e sabbioso di nord-ovest che invade ogni anno l’Iraq e l’Iran provocando tempesta, la stessa che il musicista siciliano Enzo Rao apporta allo scenario musicale tradizionale mediterraneo. Nato nel 1988 Shamal è un progetto musicale che ai linguaggi della tradizione sicula e nordafricana accosta stilemi balcanici e mediorientali, lanciando lo sguardo sulle forme musicali contemporanee.

Situazioni sonore è il progetto che unisce i venti di Shamal alla musica trasversale e alle tradizioni dei Paesi mediterranei che si declinano musicalmente in un meticciato di timbri e suoni antichi ma inediti, portati a vita dalle note del clarinetto e dai flauti di Giuseppe Viola e dall’oud e dal violino di Enzo Rao.

La Sicilia è lo zenit, ancora una volta, in cui avvengono le contaminazioni e culla degli influssi arabo-islamico spagnoli, francesi e mediorientali.

Enzo Rao, che si è dedicato all’interiorizzazione del corredo sonoro tipico delle “altre culture”, infondendo nelle proprie creazioni una magica atmosfera di mistero e di ammaliante energico sound, ha ricreato nelle sue composizioni scenari nomadi, di citaredi e cantori, musici e griots, sciamani e stregoni, in cui melos e terapia, ethnos e fusion affiorano nella mente dell’ascoltatore, incantato dalla varietà timbrica, melodica e d’ambiance, ricreata dai sottili intrecci acustici e dalle manipolazioni elettroniche del compositore.

Situazioni sonore, che nasce da una intensa attività di ricerca e creazione orientata sugli stili compositivi della musica popolare, ma interessata al valore degli strumenti e alle tecniche di produzione dei suoni, non emula solamente le altre sonorità, captando, campionando ed assemblando timbri, tunes e riff, ma ricrea, coniando in un linguaggio poliedrico e polimorfo le diverse istanze emotive, compositive e strutturali del “villaggio sonoro globale”.

Fra le collaborazioni internazionali e partecipazione ai festival di mezzo mondo non possiamo non citare la presenza di Shamal al Jerusalem Festival del 1997 svolto nelle città palestinese di Ramallah e a Gerusalemme.

…

La Strana Coppia formata da Marco Cappelli e Mezz Gacano lancia il terzo capitolo de LA PIETRA LUNARE

Rassegna di musica “altra” e “alta” presentata sotto l’egida dell’etichetta discografica indipendente 41st PARALLEL RECORDS.

Mezz Gacano (alter ego di Davide Mezzatesta) – polistrumentista, pittore e agitatore culturale, con solido background nel “rock hard e sinfonico” – incontra Marco Cappelli – militante nell’avanguardia newyorkese e docente di chitarra classica presso il Conservatorio di Palermo, reduce da un grande concerto al Politeama Garibaldi per l’Associazione Siciliana Amici della Musica https://amicidellamusicapalermo.net/events/marco-cappelli-quartetto-gagliano/)

I due convinti sostenitori dell’ipotesi che Palermo sia ricchissima di “sostanza musicale”, spesso ignorata dai circuiti d’intrattenimento, decidono di dar vita, complice l’ospitalità di Fabbrica 102, a LA PIETRA LUNARE, rassegna unica nel suo genere, intergenerazionale ed eterogenea.

I precedenti capitoli della rassegna (Marzo-Maggio e Novembre-Dicembre 2023) hanno dato ragione all’ipotesi della Strana Coppia, vedendo avvicendarsi sul palco di Fabbrica102 un nutrito gruppo di musicisti di estrazione diversa, legati alla scena artistica palermitana e non solo, calorosamente accolti da un pubblico fidelizzato che ha dimostrato di credere, insieme con gli artisti, in una creatività senza confini e in un prolifico scambio di idee, esperienze e progetti.

Riassunto: la politica dei grandi eventi fa di certo battere cassa e offre l’opportunità di ascoltare grandi nomi, ma la cultura di una città vive anche della propria scena locale. Accade in tutte le grandi capitali culturali del mondo, da cui spesso i “grandi nomi” provengono e anche a Palermo esiste una ricchissima vena di creatività sommersa, che emerge a tratti in oasi di straordinaria originalità.

LA PIETRA LUNARE @ Fabbrica 102 è un’occasione per salire in superficie e in crescere in costante fermento, seguendo due “comandamenti”:

• Non c’è arte se non si mette almeno “un piede” su una terra sconosciuta

• Uscire il lunedì sera

Programma di Marzo

13 Marzo – h 21

Enzo Rao & Giuseppe Viola

SHAMAL DUO

18 Marzo – h 21

Valerio Mirone & Marco Cappelli

DEDICATO A GABER

25 Marzo – h 21

Luca Nostro & Carla Restivo

INCONTRI 0.2

L’ingresso ai concerti è gratuito.

41st PARALLEL RECORDS (su tutte le piattaforme digitali)

https://41stparallelrecords.bandcamp.com/music

Palermo 11 Marzo 2024

Ufficio stampa Elena Beninati

+39 336386748

elenabeninati99@gmail.com





Luogo: Fabbrica 102, Monteleone , 32, PALERMO, PALERMO, SICILIA

