A Giarre si sono accese le luci per le festività con un mese di iniziative ludiche, di puro divertimento per le famiglie e i bambini organizzate dalla BMA Accademia del Musical e dalla Confcommercio,le quali in piena sinergia hanno realizzato un progetto accolto dal consenso entusiastico di oltre 170 commercianti, che è stato denominato “Nataleggiando …per Giarre.Il magico Natale dei Commercianti e del Comune di Giarre a Misura di famiglia”. Le manifestazioni godono del sostegno dell’Assessorato Sport,Turismo e Spettacolo del Comune di Giarre e della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana. Si intende realizzare un’intensa attività dal 2 Dicembre al 6 Gennaio tra Corso Italia,Via Callipoli, Corso Messina e Via Libertà che sono le principali vie della cittadina ionica. Sono previsti Musical e Spettacoli,i laboratori degli Elfi, animazione e gonfiabili e non può mancare l’incontro con Babbo Natale .

Si punta a coinvolgere la comunità dell’hinterland per attrarla verso il centro commerciale e per riscoprire l’elegante salotto giarrese. La grande kermesse è iniziata il 2 e sino al 9 Dicembre e si può assistere agli Elfi in Festa, spettacolo itinerante tra Elfi, Musical e Animazione per le quattro anzidette strade di Giarre. Nelle stesse giornate vi è l’animazione dai Balconi in Musical, i successi di Disney Musical dal vivo dei Balconi della Città che si svolge in Corso Italia. Babbo Natale ha già fatto tanti incontri con i bambini nella città che si è riempita di moltissima gente, anche di persone provenienti dai centri limitrofi che hanno affollato Giarre sin dalla prima giornata.

Il 3 dicembre si è svolto il primo incontro di Animazione Bambini dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 in Piazza Arcoleo e altri ne seguiranno nei prossimi giorni. Infine nella stessa domenica 3 dicembre vi è stata la Mascotte che ha fatto sognare Grandi e Piccini.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.