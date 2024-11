Si inaugura venerdì 8 novembre 2024, alle ore 17:00, nella sala di Palazzo Messina Carpinteri in via XX Settembre 36, sede della Biblioteca comunale “G. Agnello” di Canicattini Bagni, il 16° anno accademico dell’UNITRE, l’Università della Terza Età – Università delle Tre Età, promossa dall’Amministrazione comunale e diretta dal Prof. Giuseppe Di Mari, con la collaborazione del Centro Studi S. Tommaso d’Aquino di Siracusa e l’impegno solidale di tanti qualificati docenti e professionisti che, in modo volontario, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie conoscenze.

Saranno il Sindaco Paolo Amenta e il Prof. Giuseppe Di Mari insieme ai docenti e a tutta l’Amministrazione comunale, a dare il benvenuto ai corsisti, mentre la tradizionale lectio magistralis quest’anno è affidata all’intervento del Medico Cardiologo Biagio Armaro.

Non mancheranno momenti dedicati alla musica e al teatro con sempre maggiori ospiti.

La partecipazione ai Corsi di UNITRE, si ricorda, è aperta a tutti i cittadini di qualsiasi età e gli appuntamenti con le lezioni sono fissati al venerdì pomeriggio nella sala al piano terra di Palazzo Messina Carpinteri.





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.