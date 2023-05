“Esprimo le mie congratulazioni ai nuovi componenti della commissione parlamentare nazionale Antimafia che si insedierà in occasione di una data simbolica, il 23 maggio, giorno della strage di Capaci. Auguro buon lavoro a tutti i parlamentari e soprattutto esprimo grande soddisfazione ai due colleghi di partito Raul Russo e Salvatore Sallemi, da sempre in prima fila sul tema della legalità e della trasparenza, la cui nomina è motivo di orgoglio per tutti noi. È certamente una scelta felice anche il giorno dell’insediamento e ci ricorda che quanto avvenuto in passato non è eredità morta ma dà ragione alle battaglie e alle speranze del presente”. È quanto dichiarato dal deputato regionale di FdI Marco Intravaia, componente della Commissione Regionale Antimafia, in seguito alla composizione della Commissione Parlamentare Antimafia.

