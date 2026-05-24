Entra nel vivo l’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book.

S’intitola “La pubblica (d)istruzione – Come la destra ha sabotato la Scuola con la complicità della sinistra” (edizioni Paperfirst), il libro di Alex Corlazzoli che verrà presentato alle 18 di lunedì 25 maggio.

A dialogare con l’autore saranno: il dirigente scolastico Giusto Catania, Fabio Cirino, segretario FLC CGIL, Gloria Calì, direttrice della rivista Insegnare, Cidi.

Un libro che racconta – a rischio e pericolo di qualche provvedimento disciplinare – come è stata distrutta e continua a essere demolita la Scuola di Alberto Manzi e Mario Lodi, di Danilo Dolci e Gianni Rodari. La pedagogia è stata sacrificata in nome della propaganda. La verità? I bambini e i ragazzi non votano e quindi non contano.

Il libro

La cronaca di un sabotaggio alla scuola, organizzato dall’intero Governo di Destra con la complicità del Centro Sinistra. Una visione da maestro e giornalista che svela ad ogni lettore le conseguenze di scelte populiste e demagogiche fatte sulla pelle dei bambini e dei ragazzi.

Dallo scandalo delle mascherine mutanda rimaste negli scantinati ai progetti fantasma sulle relazioni, al ritorno del voto anni Trenta al bavaglio messo a docenti e dirigenti fino alla militarizzazione delle nostre aule. Il tutto avvenuto tra il silenzio dell’opposizione e l’impotenza delle organizzazioni sindacali.

Ciò che non avremmo mai immaginato accadesse è già successo in Italia dove al dicastero di viale Trastevere in trent’anni si sono avvicendati quindici ministri, di ogni parte politica. Questo è “o sistema” dell’Istruzione dove ogni nomina avviene in maniera gerarchica, nonostante la “bella facciata” dei concorsi.

L’autore

Giornalista, maestro, scrittore e viaggiatore. La sua università sono state le strade del mondo: Palermo, Mozambico, Siria, Giordania, Kenya. Alex Corlazzoli ha operato come volontario in carcere per dieci anni e ha fondato il giornale «Uomini Liberi». Nel 2008 ha creato l’associazione “L’Aquilone”, che si occupa di integrazione di migranti. Ha lavorato a «La Provincia» di Cremona e scritto per le riviste «Diario della Settimana» e «Avvenimenti». Oggi collabora con «Altreconomia», «Che futuro!» e «il Fatto Quotidiano», dove tiene anche un blog. Inoltre, cura la rubrica L’intervallo su Radio Popolare. Ha scritto i libri Ragazzi di Paolo (Ega, 2002), Riprendiamoci la scuola (Altreconomia, 2011), L’eredità (Altreconomia, 2012), La scuola che resiste (Chiarelettere, 2012) e Tutti in classe (Einaudi, 2013).





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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