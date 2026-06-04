Un tragico e improvviso malore ha stroncato ieri pomeriggio la vita di Antonio Gelardi, figura di alto profilo dell’amministrazione penitenziaria siciliana, noto per la sua lunga carriera alla guida degli istituti di Augusta e Piazza Armerina. Il dramma si è consumato a Siracusa, tra via Monti e via Randone, nel quartiere della Pizzuta. Gelardi è stato trovato esanime sulla strada mentre transitava a bordo del mezzo elettrico con cui era solito spostarsi per le vie della città.

Il malore e i soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente, ma i disperati tentativi di soccorso operati dai sanitari del 118, giunti sul posto pochi minuti dopo le prime segnalazioni, si sono rivelati purtroppo inutili. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche gli agenti della Polizia per avviare gli accertamenti e i rilievi del caso. Sebbene la prima ipotesi sia quella di una morte naturale provocata da un malore fatale, gli investigatori intendono completare tutte le verifiche necessarie per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Una vita dedicata al sistema penitenziario

La notizia della scomparsa di Gelardi ha suscitato profondo cordoglio, in particolare nelle comunità di Augusta e Piazza Armerina, dove il dirigente aveva lasciato un segno importante. Andato in pensione nel dicembre 2022, aveva interpretato il proprio ruolo con una visione innovativa, promuovendo il concetto del carcere come “casa di vetro”, aperta al confronto con la società civile e orientata al recupero della persona.

I progetti per il reinserimento e la giustizia riparativa

Durante la sua carriera, Gelardi ha favorito numerosi progetti di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, sviluppando collaborazioni con scuole, associazioni e realtà del territorio. Particolare attenzione era stata riservata anche alle campagne di sensibilizzazione sanitaria all’interno degli istituti penitenziari, con iniziative informative rivolte alla popolazione carceraria. Esperto di giustizia riparativa, credeva fermamente nella funzione rieducativa della pena e nella necessità di mantenere un dialogo costante tra il carcere e la comunità.

Il cordoglio delle istituzioni

Oltre all’attività istituzionale, Antonio Gelardi era conosciuto e apprezzato anche come giornalista pubblicista, formatore e musicista della “Swing Brucoli’s Brother Band”. Tra i primi a esprimere il proprio cordoglio è stato il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, che ha ricordato Gelardi come un uomo di grande cultura e umanità, capace di costruire un rapporto autentico con il territorio e di lasciare un’eredità importante attraverso i progetti promossi nel corso della sua carriera. Con la sua scomparsa, il sistema penitenziario perde una figura autorevole e sensibile, considerata da molti uno degli interpreti più illuminati della moderna concezione del carcere.