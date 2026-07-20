L'aggiornamento del Ministero della Salute

Sono 17 le città da bollino rosso oggi, lunedì 20 luglio, secondo il bollettino giornaliero delle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute. Il bollino rosso rappresenta il massimo livello di allerta, con condizioni di rischio per la salute della popolazione generale. Domani, martedì 21 luglio, le città in massima allerta saliranno a 18. Il miglioramento arriverà mercoledì 22 luglio, quando le città a rischio elevato scenderanno a 7, quasi tutte al Sud.

Le città in bollino rosso oggi

Sono in emergenza rossa oggi le città di Bari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Il quadro fotografa un’Italia divisa in due: il Nord, con l’eccezione di Genova, respira già, mentre le regioni del Centro-Sud dovranno attendere metà settimana per un cambio di passo.

Cosa cambia domani

Da domani si aggiungerà alla lista delle città in bollino rosso anche Cagliari, oggi in arancione, livello che indica possibili rischi per la salute delle persone più fragili. Le città in massima allerta saliranno così a 18. Sul fronte opposto, oggi restano in bollino giallo, il livello di pre-allerta, Ancona e Bolzano, mentre sono già in bollino verde, senza rischi segnalati, Bologna, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Domani Bolzano passerà al verde, lasciando Ancona come unica città in giallo.

Il miglioramento di mercoledì

Da mercoledì 22 luglio la situazione cambierà in modo netto. Le città in bollino rosso scenderanno a 7: Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma, tutte al Sud a eccezione della Capitale. Passeranno invece al bollino giallo altre 11 città: Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Perugia, Pescara, Rieti e Viterbo. Ad Ancona e Bolzano, che mercoledì torneranno in bollino verde, si aggiungeranno le altre città già senza rischi segnalati.

Roma resta tra le città più roventi

Tra le città interessate dall’allerta, Roma si conferma una delle più calde. Il bollettino indica una temperatura massima percepita di 39 gradi domani, che scenderà a 36 gradi mercoledì, restando comunque tra le sette città in bollino rosso anche a metà settimana.

Come vengono elaborati i bollettini

I bollettini sulle ondate di calore sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, nell’ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero della Salute. Il sistema di monitoraggio è attivo in 27 città italiane.