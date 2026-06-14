Se già il Comune di Castelbuono incanta in quanto borgo medievale immerso nel Parco delle Madonie, c’è un luogo che aggiunge a questo fascino il bello della storia naturale delle Madonie. È il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo, suggestiva location che, alle 17 di martedì 16 giugno, ospiterà la presentazione del libro di Domenica Barbera “Quando la luna non vide più il mare”, edito da Mediter Italia.

Una narrazione fluidamente intensa che ci parla dei dolori della guerra, spesso chiusi tra le mura dei focolari domestici, attraverso un racconto familiare che Domenica Barbera ci offre con la delicatezza che è propria del suo stile personale. Un evento organizzato dall’associazione Roccamaris.

Porteranno i loro saluti il sindaco di Castelbuono, Mario Cicero, e Maria Antonietta Mercante, del consiglio della Biblioteca comunale. A dialogare con l’autrice saranno la giornalista Gilda Sciortino e Carmen Consuelo Spina, componente dell’associazione.

















Luogo: Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo, piazza San Francesco, CASTELBUONO, PALERMO, SICILIA

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