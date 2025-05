Il 31 maggio, in occasione della prima delle tre serate dedicate al vino e ai prodotti tipici del Sud Est organizzate da AIS Siracusa, parte anche il primo concorso enologico che vuole premiare le aziende protagoniste.

Nella cornice del Parco Archeologico della Neapolis di Siracusa, i vini del Val di Noto saranno infatti gli assoluti protagonisti, con un percorso di degustazione organizzato composto da banchi d’assaggio, masterclass, talk e intrattenimento culturale a cura dell’INDA.

I sommelier di AIS Siracusa, guidati dal delegato per la provincia aretusea Alessandro Carrubba, hanno selezionato i vini da premiare per il primo concorso enologico.





“In collaborazione con il direttivo AIS Siracusa, ho scelto i vini per ogni azienda in degustazione la prima serata che primeggiano per eccellenza”, dichiara il numero uno di AIS Siracusa, che ricopre anche la carica di Responsabile dei Concorsi per AIS Sicilia.

“Si tratta di un riconoscimento che diamo al lavoro dei produttori del Sud Est, che spesso non viene valorizzato”, aggiunge.

La prima serata di Sic Est! del 31 maggio prevede la presenza di 11 produttori con 30 vini in degustazione fra banchi di assaggio e masterclass, oltre ad un focus sui liquori e uno sull’olio.

Un percorso di assaggi itinerante che si articolerà in diverse tappe all’interno del Parco della Neapolis e che toccherà la Grotta dei Cordari, le Latomie del Paradiso e l’Orecchio di Dionisio.





Nel corso della serata prevista una performance artistica a cura dell’INDA e talk di approfondimento con ospiti di rilievo.

“Sic Est! è frutto di un lavoro di squadra avviato con gli altri colleghi del Consiglio Direttivo. L’obiettivo è mettere in mostra la cultura e la tradizione enologica del Sud Est siciliano, un territorio che ha tantissimo da raccontare dal punto di vista enogastronomico”, prosegue Alessandro Carrubba, che ricorda i numeri complessivi della manifestazione: “Ci saranno 3 serate, per un totale di 30 produttori, 90 vini in degustazione, 3 masterclass sul vino, oltre a 3 focus olio e 3 focus sui liquori”.

Nel corso del primo appuntamento del 31 maggio è previsto l’intervento di Angela Sergio, neo Presidente del Consorzio dei Vini del Val di Noto, che parlerà delle attività e delle prospettive della cultura enologica del Sud Est siciliano.





“Il vino ben si sposa con la cultura e la storia che racchiude l’intero parco archeologico della Neaopolis”, dichiara l’architetto Carmelo Bennardo, il direttore del Parco Archeologico di Siracusa, che ha collaborato attivamente con AIS per la realizzazione della manifestazione.

“Creare sinergie con soggetti come in questo caso l’associazione italiana sommelier significa arricchire ulteriormente l’offerta culturale di un’area straordinaria che ci invidia tutto il mondo”, aggiunge Bennardo.

“L’attività di produzione del vino rappresenta un must per ogni cultura. E quella del Val di Noto in tal senso ha veramente molto da raccontare, in quanto a bellezza e storia.”, conclude Bennardo.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.