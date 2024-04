Il gruppo consiliare DC: “Chiediamo al Presidente del Consiglio di attivarsi immediatamente per un Consiglio Comunale aperto che porti istituzioni, politica e cittadinanza a collaborare e trovare soluzioni per superare la crisi idrica.



L’assessore regionale all’energia deve dare una tempistica certa per la riprogrammazione del finanziamento per le reti idriche che ad oggi non è operativo. Inoltre serve un impegno regionale forte per il ripristino del dissalatore di Porto Empedocle, opera già pagata dagli agrigentini e fortemente voluta dall’ allora Presidente della Regione Cuffaro, appunto per scongiurare la siccità e “liberare” gli Agrigentini dalla mancanza di acqua.

Insieme all’onorevole Pace faremo questa battaglia di civiltà per la nostra città che si appresta a diventare Capitale della Cultura, ma chiediamo il coinvolgimento e la mobilitazione di tutta la città. Senza badare ai colori politici lottiamo uniti per questo diritto!”

