“Oggi si è svolta un’importante seduta di impegno e confronto relativamente al diritto di voto a distanza, svolto insieme alle rappresentanti e ai rappresentanti istituzionali delle comunità universitari e studentesche della Sicilia. Le tante proposte presentate sono il segno lampante della volontà da parte delle ragazze e dei ragazzi di partecipare effettivamente, e che ciò si possa fare nel migliore dei modi.” Questo quanto dichiarato dall’Onorevole Mario Giambona, Vicepresidente del Gruppo Parlamentare del Partito Democratico all’ARS, al termine della seduta della Commissione Affari Istituzionali dell’Assemblea Regionale Siciliana dove si sono svolte le audizioni dei rappresentanti degli organi universitari e studenteschi della Sicilia.



“Il diritto al voto deve essere garantito senza oneri troppo gravosi per le cittadine e i cittadini che si trovano per motivi di lavoro e studio in un altra regione. Chi prima di noi si è sacrificato per questa democrazia vorrebbe che le tecnologie di oggi venissero utilizzate al fine di poter garantire quel diritto per cui tanto si è lottato. È necessario che la politica, anche a livello nazionale, trovi il sistema adeguato per poter ridurre l’astensionismo involontario causato da diversi fattori. In Sicilia – conclude Giambona – stiamo facendo la nostra parte con una proposta permetterà di superare questo enorme limite alla partecipazione democratica.”



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.