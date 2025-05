La nuova stagione de Le Dune Resort, nella bellissima località siciliana Porto Palo di Menfi, si è aperta ufficialmente domenica 25 maggio, segnando l’entrata ufficiale nel Gruppo BWH Hotels Italia & Malta con il brand Signature Collection by Best Western.

Già disponibile per la prenotazione sui canali BWH dallo scorso dicembre, l’hotel è pronto ad accogliere i suoi ospiti in un contesto esclusivo, immerso nella bellezza della Sicilia. Le Dune Resort, BW Signature Collection è un elegante hotel 4 stelle fronte mare, situato nella splendida località di Porto Palo di Menfi, un incantevole borgo marinaro con una lunga tradizione legata al mare, sulla costa sud-occidentale della Sicilia.





Un tempo porto commerciale di Selinunte, oggi è una delle località balneari più apprezzate della regione, grazie alle sue spiagge dorate, al mare cristallino e a un’atmosfera autentica che conserva il fascino di una Sicilia ancora incontaminata. La struttura dispone di 52 camere, suddivise tra Camere Standard, confortevoli e ideali per un soggiorno rilassante, e Junior Suite, spaziose e curate nei dettagli, perfette per famiglie e gruppi di amici. Grazie alla sua posizione privilegiata, ai servizi esclusivi e all’atmosfera accogliente, l’hotel rappresenta la scelta ideale per chi desidera trascorrere momenti di relax immersi nella bellezza della Sicilia, godendo di un perfetto equilibrio tra comfort, natura e ospitalità.

“Siamo lieti di consolidare la collaborazione con BWH Hotels Italia & Malta con l’ingresso de Le Dune Resort nel brand Signature Collection by Best Western. Dopo l’affiliazione dell’Hotel Centrale a Tirano, affidiamo con entusiasmo una seconda struttura a BWH, portando la nostra visione dell’ospitalità anche in Sicilia.

Questo nuovo ingresso ci permette di valorizzare ulteriormente la nostra offerta, garantendo ai nostri ospiti un’esperienza raffinata e immersa nella bellezza incontaminata di Porto Palo di Menfi. Con la stagione estiva alle porte, siamo pronti ad accogliere i viaggiatori con servizi esclusivi e un’atmosfera autentica che esalta il fascino della destinazione”, ha commentato Andrea Sangiani, proprietario del Gruppo Saint Jane Hotels & Suites. Anche Fabrizio Doria, Chief Development Officer di BWH Hotels Italia & Malta, ha accolto con entusiasmo la notizia: “L’ingresso di Le Dune Resort nel nostro network rafforza ulteriormente la collaborazione con il Gruppo Saint Jane, che conferma la fiducia nel brand.





Con questa nuova struttura, raggiungiamo un totale di 11 hotel in Sicilia, consolidando la nostra presenza in un territorio di grande attrattiva turistica. Signature Collection by Best Western è un marchio che valorizza l’identità di ogni hotel e Le Dune Resort incarna perfettamente questa filosofia, offrendo un soggiorno autentico e di qualità in una delle località più affascinanti della Regione. Siamo orgogliosi di continuare questo percorso insieme e di contribuire alla valorizzazione di Porto Palo di Menfi come destinazione d’eccellenza”. Le Dune Resort offre un’ampia gamma di servizi pensati per garantire comfort e relax ai suoi ospiti. Il ristorante propone una cucina raffinata che valorizza i sapori locali, permettendo di vivere un’esperienza gastronomica autentica. Per il benessere e il divertimento, l’hotel mette a disposizione una grande piscina per adulti e una dedicata ai bambini e vasche idromassaggio, perfette per momenti di puro relax.

L’area bimbi con giochi e il mini club assicurano attività coinvolgenti per i più piccoli, mentre la spiaggia privata, attrezzata e facilmente accessibile, permette di godere del mare cristallino in totale tranquillità. Gli ospiti possono anche usufruire di spazi pensati per il tempo libero, come il bar, il solarium e l’area fitness, mentre chi desidera attività sportive all’aria aperta può cimentarsi nel beach volley.

La struttura dispone infine di un parcheggio interno ed esterno per la massima comodità degli ospiti. Per chi cerca un servizio ancora più esclusivo, sono disponibili su richiesta l’area massaggi per un’esperienza di totale benessere e il servizio navetta aeroportuale per facilitare gli spostamenti.

Luogo: Menfi, Porto Palo, MENFI, AGRIGENTO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.