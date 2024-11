Domenica 17 Novembre, presso i locali di Villa Ardizzone a Catania, si sono tenuti i lavori di inaugurazione dell’Associazione Culturale “Catania per il Bellini”.





Tanti i temi affrontati dal direttivo neo-insediato durante i brevi lavori. “Sentivamo la necessità di creare un legame aperto e collaborativo tra il mondo teatrale e la cittadinanza” – ha detto Carlo Di Bella, Presidente e Promotore dell’Associazione di soli 20 anni – “l’immensa fiducia riposta in noi, da tutti i soci e dalle istituzioni, è la chiara dimostrazione di una comunità rinnovata e pronta per impegnarsi nello sviluppo della Nostra Città, della sua cultura e delle sue tradizioni”.





Moltissimi i giovani presenti in sala, cuore pulsante del progetto e protagonisti delle iniziative di Catania per il Bellini. “Non servono grandi statistiche per rilevare il netto calo d’interesse delle nuove generazioni in merito alle attività culturali e teatrali” – ha evidenziato Francesco Pezzillo, Vice Presidente 19enne – “L’incontro di oggi è stato la prima dimostrazione di un cambio di rotta. Un nuovo coinvolgimento che, con la reinterpretazione del teatro e della cultura in un’inedita chiave innovativa, potrà incuriosire e guidare i giovani catanesi alla riscoperta della nostra tradizione culturale”.





“Il nostro obiettivo è fare di Catania non solo la città di Bellini, ma la città per Bellini, in grado di dialogare col mondo attraverso la musica” – ha aggiunto il giovane 21enne Lorenzo Gennaro, Vice Presidente dell’Associazione – “La nostra missione non si esaurisce nel preservare una tradizione, ma ci guida l’ambiziosa visione di creare uno spazio in cui l’arte teatrale possa coinvolgere attivamente l’intera società civile catanese”.

A concludere i lavori, alcuni ospiti d’eccezione per il panorama teatrale catanese, come il Mº Giovanni Cultrera di Montesano (Sovrintendente del Teatro Massimo Bellini), il Mº Fabrizio Maria Carminati (Direttore artistico dell’Ente lirico) e l’Avv. Carmelo Galati (Presidente del Conservatorio V. Bellini di Catania).

segreteria@cataniaperilbellini.it

www.cataniaperilbellinit.it

+393299291208

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.