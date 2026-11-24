PALERMO – Un impegno concreto per la tutela della salute e della vita dei cittadini, con un’attenzione particolare ai piccoli Comuni della Sicilia, spesso più distanti dai grandi presidi sanitari e dai servizi di emergenza.

È questo il significato dell’iniziativa promossa dall’ On. Rosellina Marchetta, che ha sostenuto, nella precedente legge finanziaria regionale, la possibilità di dotare di defibrillatori semiautomatici i Comuni siciliani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Oggi diventa realtà con la consegna dei dispositivi ai Comuni.

Un intervento di grande valore sociale e civile, che consente alle amministrazioni locali di disporre di strumenti salvavita, capaci di fare la differenza nei momenti in cui la tempestività di un intervento può decidere il destino di una persona.

“Abbiamo voluto dare un segnale concreto di attenzione soprattutto ai centri più piccoli della nostra Sicilia – ha dichiarato l’ On. Marchetta – ogni comunità, indipendentemente dal numero dei suoi abitanti o dalla distanza dai grandi ospedali, ha diritto a sentirsi protetta e sicura.

Un defibrillatore – continua l’ On. Marchetta – non è semplicemente un dispositivo da collocare in un edificio pubblico o in una piazza è uno strumento che può salvare una vita, restituire un padre ai propri figli, una madre alla propria famiglia, una persona ai suoi affetti. Dietro ogni intervento di prevenzione c’è il valore inestimabile della vita umana. Ed è proprio questo il senso più profondo della nostra iniziativa”.

Per quanto riguarda i Comuni della provincia di Agrigento che hanno aderito all’iniziativa, le amministrazioni interessate sono state convocate presso l’Assessorato regionale alla Salute per il prossimo 1° dicembre, per la consegna dei defibrillatori.

L’ On. Marchetta rivolge un appello a tutti i Comuni che non hanno ancora provveduto a completare le procedure per il ritiro dei dispositivi, affinché si attivino tempestivamente e possano beneficiare di questa importante opportunità.

“Invito tutti gli amministratori locali a non lasciarsi sfuggire questa occasione – evidenzia l’ On. Marchetta – dotare i nostri territori di defibrillatori significa compiere una scelta di responsabilità verso i cittadini. La sicurezza non deve essere un privilegio delle città più grandi, ma un diritto di tutte le comunità”.

L’on. Marchetta esprime inoltre un sentito ringraziamento all’assessore regionale alla Salute per avere dato concreta attuazione a questa importante iniziativa, dimostrando attenzione e sensibilità verso le esigenze dei territori.

Parallelamente, ha rivolto un invito all’ Assessore regionale alla Formazione, Mimmo Turano, affinché vengano organizzati specifici corsi per l’utilizzo dei defibrillatori, destinati in particolare agli agenti della Polizia Municipale dei Comuni interessati.

“La consegna dei dispositivi – conclude l’ On. Marchetta – rappresenta un primo risultato, ma dobbiamo completare questo percorso attraverso la formazione. È fondamentale che chi opera quotidianamente sul territorio sia preparato e sappia come intervenire in caso di necessità. Perché nei momenti decisivi non possiamo affidarci all’improvvisazione: dobbiamo essere pronti”.

La buona politica si misura anche dalla capacità di prevenire, proteggere e prendersi cura delle persone. A volte un intervento istituzionale può sembrare piccolo, ma il suo valore diventa immenso quando contribuisce a salvare una vita.

Perché non esistono Comuni piccoli quando in gioco c’è la vita di una persona.

Luogo: Palermo, ARS

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