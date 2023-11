La trasmissione televisiva a copertura regionale “Dillo a Figuccia”, in onda su Tele One, canale 16, ospiterà per la prima volta i membri del collettivo Southside, tra cui Sebastiano Purpura, Don Pietro e Achille G.

Questa apparizione rappresenta un debutto mediatico per il gruppo, noto per aver catturato l’attenzione sia della stampa online che cartacea.

Southside, in pochi anni, ha raggiunto importanti traguardi, dimostrando l’ambizione del progetto e guadagnando la fiducia della comunità palermitana. Tra i sostenitori figura il deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, Vincenzo Figuccia, noto per il suo impegno nel territorio di Palermo e per il suo sostegno al potenziale e agli obiettivi di Southside.

La puntata andrà in onda sabato 18 novembre alle 09:00 su Tele One, accessibile in tutta la Sicilia nel canale 16 del digitale terrestre, e sarà disponibile anche sul canale YouTube dell’emittente. Questa partecipazione segna un momento significativo per Southside, offrendo loro una nuova piattaforma per raggiungere il pubblico siciliano.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.