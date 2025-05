Quest’anno la Sicilia è stata insignita del titolo di Regione Europea della Gastronomia, riconoscimento che celebra la ricchezza enogastronomica e culturale dell’isola e che sottolinea l’importanza della Sicilia nel panorama gastronomico europeo e l’impegno della regione nella promozione di un turismo sostenibile. A conferirlo è stato l’IGCAT, acronimo di International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism, un’organizzazione no-profit fondata nel 2010.

Dal 5 al 9 maggio in Sicilia si svolgerà la World Regions of Gastronomy Platform: una rete internazionale che facilita lo scambio di conoscenze e buone pratiche tra le regioni partecipanti. Un gruppo di delegati provenienti da tutta Europa parteciperà a un tour che partirà da Palermo, facendo tappa alla Villa del Gattopardo e all’Orto Botanico, per poi proseguire in provincia di Trapani nella meravigliosa Isola di Mozia prima e a seguire alla cantina Tasca d’Almerita, alle Saline Mammacaura di Marsala e alle Cantine Florio.

La tappa successiva sarà ad Agrigento, alla Valle dei Templi, patrimonio monumentale di interesse mondiale, iscritta nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità UNESCO dal 1997, con le visite al Giardino della Kolymbetra, alla Casa Diodoros, al Tempio di Giunone e al Tempio di Concordia. Il giorno dopo i delegati si sposteranno a Ragusa dove visiteranno prima la cooperativa “Progetto Natura” e a seguire il CORFILAC, ente pubblico di ricerca dedicato allo sviluppo del settore lattiero-caseario e agroalimentare. Nel pomeriggio ci si sposterà a Modica con il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP ospitato nel prestigioso palazzo della cultura dove i maestri cioccolatieri accoglieranno i visitatori con una visita del Museo del Cioccolato e con la Masterclass Chocolate & Wine.

Venerdì 9 maggio, nella giornata finale, i delegati si sposteranno a Catania, presso il Museo Diocesano, dove si svolgerà la World Food Gift Challenge, un concorso che premia e dà visibilità internazionale ai prodotti alimentari artigianali di alta qualità, provenienti dalle Regioni Europee e Mondiali della Gastronomia. Attraverso la World Food Gift Challenge, le Regioni Europee e Mondiali della Gastronomia possono sostenere i loro piccoli e medi produttori locali di prodotti tradizionali e valorizzare le storie che legano tali prodotti alla regione, creando così un valore aggiunto per il loro territorio. Dopo la premiazione si concluderà con la cena di gala a Palazzo Biscari.

“Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025 – dichiara l’assessore all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana Salvatore Barbagallo – è un riconoscimento importante assegnato dall’International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT), che premia non soltanto le nostre eccellenze enogastronomiche ma tutta la filiera siciliana capace di fare rete e incentivare percorsi turistici alla scoperta delle nostre città, dei nostri borghi marinari e del nostro territorio attraverso i nostri tesori culinari: i piatti sapientemente lavorati dai nostri cuochi. Piatti che raccontano l’unicità della biodiversità dei nostri territori; un’esperienza unica di gusto riconosciuta adesso a livello internazionale”.





Luogo: Sicilia, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.