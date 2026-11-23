La tredicesima edizione di SiciliAlleva ha riunito ad Alia allevatori, tecnici e istituzioni per un confronto sul futuro della zootecnia siciliana. Alla manifestazione sono intervenuti il sindaco di Alia, Antonino Guccione, il commissario straordinario dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, Giovanni Siino, e il deputato questore dell’Assemblea regionale siciliana, Vincenzo Figuccia.

Nel suo intervento, Figuccia ha sottolineato il valore della collaborazione tra produttori, Ente di Sviluppo Agricolo, Istituto Sperimentale Zootecnico e GAL. Ha richiamato il lavoro dei professionisti degli enti regionali a sostegno delle aziende e il ruolo della filiera nel creare opportunità per i giovani. Tra i temi affrontati, la valorizzazione delle razze autoctone, dagli ovini e dai bovini al cavallo siciliano, e il confronto con le realtà del settore nelle fiere nazionali e internazionali.





Siino ha illustrato il lavoro che i tecnici dell’Istituto svolgono nelle aziende siciliane, soffermandosi sull’impiego della robotica e dei sistemi di mungitura automatizzata. Guccione ha evidenziato il valore della manifestazione per Alia e per le aree interne, dove la promozione degli allevamenti può contribuire anche a far conoscere il patrimonio culturale del territorio.

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