Siciliani Liberi, movimento politico indipendentista, comunica i nomi dei referenti della propria Segreteria Politica per i territori. «Con queste nomine abbiamo inteso razionalizzare il lavoro della Segreteria per migliorare ulteriormente la comunicazione tra i Distretti e l’organismo centrale del Partito e viceversa», dichiara il Segretario di Siciliani Liberi, Ciro Lomonte.

Questi i referenti nominati: Fonso Genchi per il distretto di Trapani, Eliana Esposito per quello di Catania, Marco Lo Dico per Messina, Alfonso Nobile per il mega-distretto di Agrigento/Caltanissetta/Enna, Maria Angela Suraci per quello di Ragusa, Paolo Mandalá per Siracusa e, infine, lo stesso Segretario Ciro Lomonte per il distretto di Palermo.

Inoltre sono stati nominati Alfonso Nobile come referente per i rapporti con l’Assemblea Nazionale e il binomio Maria Angela Suraci e Fonso Genchi come referenti per i rapporti con il movimento giovanile del partito, Giuvintù Siciliana Lìbira.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.