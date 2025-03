Il contesto globale odierno è segnato da tensioni senza precedenti. Gli scontri verbali tra figure come Donald Trump e Volodymyr Zelensky, gli equilibri geopolitici sempre più fragili tra potenze, le crepe nell’Unione Europea, la folle e delirante corsa al riarmo minacciata da Ursula von der Leyen e appoggiata da Macron, l’incertezza sul futuro della NATO, dipingono un quadro incerto e allarmante.

In questo scenario, i popoli rischiano di diventare pedine di un gioco più grande, mentre le basi militari straniere e i sistemi d’arma avanzati trasformano interi territori in potenziali bersagli.





In questa tempesta globale, la Sicilia vive, da un lato, le conseguenze delle instabilità internazionali; dall’altro, il peso e il pericolo di scelte imposte che la rendono oggetto di logiche militaristiche. Le basi militari statunitensi sparse sull’isola e il controverso sistema radar MUOS di Niscemi non sono solo simboli di un’occupazione, ma fonti di pericoli concreti. Studi indipendenti sollevano preoccupazioni sui gravi rischi per la salute delle comunità vicine al MUOS (Mobile User Objective System) – un sistema di comunicazione satellitare militare USA a Niscemi, oggetto di proteste per i rischi sanitari e ambientali, legati alle emissioni elettromagnetiche – mentre la presenza militare ci espone a minacce dirette in caso di conflitti.





Una Sicilia Indipendente e neutrale è l’unica via di salvezza. Una Sicilia libera dalla colonizzazione italiana e dalla NATO. Abbiamo il dovere, per il bene delle generazioni future, di riconquistare la sovranità della nostra terra e ottenere la chiusura delle basi militari USA – eredità di un passato coloniale inaccettabile oggi – e lo smantellamento del MUOS di Niscemi che mette a rischio la salute pubblica e che fa della Sicilia e dei siciliani un bersaglio strategico militare.





La Sicilia non può e non deve essere avamposto di guerre altrui, ma faro di diplomazia e cooperazione nel Mediterraneo. Noi immaginiamo la Sicilia libera da eserciti stranieri, capace di dialogare con tutti i popoli, di investire risorse in salute, arte, bellezza, formazione e lavoro dignitoso anziché in apparati bellici. Immaginiamo la Sicilia come l’isola della pace, dove i paesi in guerra vengano a firmare i trattati di pace. La neutralità non è isolamento, ma scelta di civiltà. Riguarda il diritto a decidere del nostro destino, a proteggere i nostri figli da rischi invisibili ma reali, a difendere la nostra terra dall’essere ridotta a “portaerei” e obiettivo militare.





Siciliani Liberi si impegna a essere il punto di riferimento di questa rinascita. Organizzeremo assemblee popolari, presidi di protesta e iniziative culturali per riappropriarci della nostra storia e della nostra dignità. Invitiamo ogni cittadino, associazione e amministrazione locale a unirsi a noi: vogliamo scrivere un nuovo capitolo in cui la Sicilia non sia più terra di conquista, ma laboratorio di Pace, Giustizia e Bellezza.





E mentre noi lavoriamo per la concretizzazione di questo sogno realizzabile, auspichiamo che l’Europa rinsavisca, si emancipi ed invece del riarmo si faccia promotrice del disarmo di tutte le postazioni militari extraeuropee in Sicilia e in tutta Europa.

