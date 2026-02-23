“SiciliArtè Expo Italy 2026” apre al Made in Sicily . A Palermo dall’8 al 10 maggio 2026 negli spazi di Palazzo Riso, prima, e poi domenica sera al cine teatro al De Seta” ai cantieri culturali della Zisa per la premiazione per la consegna della targa riconoscimento Solidarietà, con una formula rinnovata che unisce arte, cultura, produzioni locali e impegno sociale. La manifestazione, giunta alla sua decima edizione, amplia il proprio raggio d’azione e accende i riflettori sulle eccellenze produttive siciliane. Accanto alla tradizionale proposta artistica, l’evento valorizza artigianato, moda storica e produzioni agroalimentari, creando un dialogo tra cultura e sistema economico del territorio. Organizzato dall’associazione no profit Unalottaxlavita ETS, l’evento nasce con una finalità precisa: raccogliere fondi per l’apertura di un centro semi intensivo pediatrico con laboratori annessi e un centro assistenziale dedicato alle famiglie con bambini gravemente malati che vivono in condizioni economiche difficili.





Durante la tre giorni saranno allestite aree espositive per imprese e artigiani, una mostra tematica dedicata al lavoro e all’identità produttiva della Sicilia e momenti di degustazione dei prodotti agroalimentari regionali, accompagnati da musica e tradizioni popolari.

Gabriele Montera, presidente dell’associazione Unalottaxlavita, spiega: «SiciliArtè nasce con l’intenzione di unire arte e cultura rendendole inclusive e mettendole al servizio degli ultimi. Si può fare arte facendo del bene, si può fare spettacolo aiutando il prossimo. In questa decima edizione abbiamo scelto di raccontare la Sicilia solidale anche attraverso ciò che produce, creando un ponte tra cultura, economia e comunità. Vogliamo offrire alle imprese un palcoscenico prestigioso e allo stesso tempo costruire un evento che restituisca valore al territorio e dignità ai bambini costretti a continui viaggi della speranza per una qualità di vita migliore».





Il programma

• Sabato 9 maggio, nell’atrio di Palazzo Riso, l’evento “A Toast to Life in Music”, serata a numero limitato con musica dal vivo, degustazioni di prodotti tipici e bevande regionali, sfilate in abiti d’epoca e performance folkloristiche.

• Domenica 10 maggio appuntamento al Cantieri Culturali alla Zisa – Cinema De Seta, in via Paolo Gili 4, per il Gran Galà “Dalla Strada al Cuore”, momento conclusivo durante il quale espositori, concorsisti e ospiti riceveranno il Premio Solidarietà 2026.

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Siciliana, dal Comune di Palermo e dall’Assemblea Regionale Siciliana.

Sono aperte le adesioni per imprese artigiane, produttori agroalimentari, operatori della moda e realtà creative interessate a partecipare. Le aziende potranno esporre i propri prodotti e raccontare le filiere territoriali entrando in contatto con pubblico, operatori e istituzioni.





Per informazioni e adesioni:

• Sito web: www.siciliartexpo.org

Luogo: PALAZZO RISO , VIA VITTORIO EMANUELE, 365, PALERMO, PALERMO, SICILIA

