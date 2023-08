“La Sicilia ha sempre dimostrato una resilienza senza eguali, una spiccata determinazione nel risorgere anche nei momenti più bui. Nell’ultimo mese la mia Trinacria è stata martoriata da incendi devastanti, ma come sempre ha avuto il coraggio di rialzarsi e… di volare”.

È iniziato con un volo in parapendio dalla vetta di Gallodoro, non lontano da Taormina, il progetto “Sicily Adventure: la Sicilia da URLO” ideato e promosso da Veronica Crocitti, founder e travel blogger di “Scorci di Mondo Travel Club”

Dopo “Sicilia in 500”, “Il Cammino di Bacco” e “Un abbraccio di Sicilia” (nato post Covid), la giornalista professionista messinese torna a concentrare la propria attenzione sul rilancio del turismo siciliano con un’iniziativa all’insegna dell’avventura e dell’adrenalina.

“Sicily Adventure ha preso il volo con un lancio in parapendio lungo le incantevoli coste della Sicilia orientale – ha affermato la Crocitti – planando tra i venti di Taormina, Castelmola e Letojanni. Con questo progetto non voglio solo mettere in mostra i panorami mozzafiato della Sicilia, ma incoraggiare i viaggiatori a sperimentare di persona la resilienza dell’isola”.

“Sicily Adventure” mira a ispirare i viaggiatori e i turisti a abbracciare le bellezze intrinseche dell’isola, esplorare il ricco patrimonio culturale e sostenere le attività locali per promuovere l’economia di piccole e grandi aziende del settore turistico.

Il volo inaugurale in parapendio, che simboleggia lo spirito ardente della Sicilia, è stato completato con successo ed è solo l’inizio di una serie di esperienze straordinarie che promuoveranno le pratiche di turismo sostenibile. Le aziende interessate a rientrare nel progetto, possono mettersi in contatto con Scorci di Mondo inviando un’email a scorcidimondo@gmail.com

È possibile seguire “Sicily Adventure” sul sito web e sui canali social.

Ig: @scorcidimondotravelclub

Fb: @scorcidimondotravelclub

TikTok: @scorcidimondotravelclub

Sito web: https://scorcidimondo.it/

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.