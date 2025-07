Sicily by Car (SBC:IM), società italiana quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori nell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, facendo seguito a quanto comunicato al mercato lo scorso 29 maggio, annuncia l’apertura della nuova sede operativa in Spagna di Palma di Maiorca da oggi, 9 luglio.

Ubicato a circa 8 minuti di distanza dall’aeroporto di Palma – oggi il terzo scalo spagnolo con oltre 33 milioni di passeggeri (fonte AENA) – l’ufficio vanta una dimensione di oltre 9.000 metri quadrati ed una flotta di circa 400 vetture di tutte le categorie tra cui mezzi da 7 e 9 posti.





A disposizione dei clienti ulteriori facility come un servizio navetta gratuito da e per l’aerostazione e 220 parcheggi al coperto. L’ufficio è inoltre dotato di autolavaggio e di colonnine di ricarica, alimentate da pannelli solari, per le vetture elettriche.

I clienti potranno contare su una disponibilità di nolo 7 giorni su 7 con orari di apertura dalle h. 07:00 alle h. 23:00.

L’apertura nell’isola spagnola segna un ulteriore traguardo nella strategia di crescita internazionale che punta al presidio europeo dei centri a maggiore vocazione turistica.

Tommaso Dragotto, Presidente e Amministratore Delegato di Sicily by Car: “Palma di Maiorca, con il suo aeroporto di fondamentale rilevanza per traffico aereo e flusso turistico, è un altro fiore all’occhiello del progetto di sviluppo che Sicily by Car porta avanti con determinazione e puntualità, confermando l’area iberica, con un totale di 5 sedi operative, come importante obiettivo della strategia di internazionalizzazione. Andremo quindi avanti con il piano di sviluppo estero come già annunciato al mercato.”

