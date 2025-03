Ancora un’altra apertura in Italia per Sicily by Car, società italiana indipendente quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori del settore autonoleggio, che questa volta triplica la sua presenza a Bologna, snodo nevralgico tanto per il traffico turistico che per le attività industriali.

La nuova sede, – dopo le aperture in aeroporto ed in centro città – precisamente a Calderara di Reno, in via Ungheri 2, dista appena 3,5 km. dall’aeroporto Guglielmo Marconi e vanta un’area di 11.000 mq. dedicati a più servizi volti a garantire un’offerta sempre più completa e qualitativamente ineccepibile.





Infatti, in un’unica soluzione il cliente non solo potrà noleggiare furgoni e auto, ma anche visionare l’ampia selezione di usato garantito, veicoli tutti provenienti dalla flotta Sicily by Car, in un ampio spazio espositivo coperto, circa 1.000 mq., con la consulenza di esperti del settore.

L’area è inoltre adibita a facility dell’ufficio Sicily by Car del vicino scalo aeroportuale con uno spazio car wash per i mezzi a noleggio.

L’orario di apertura al pubblico sarà dal lunedì al venerdì 8:00/13:00 e 15:00/18:00, mentre il sabato e la domenica 09:00/13:00

Tommaso Dragotto, fondatore e presidente Sicily by Car ha dichiarato: “Con la nuova apertura a Bologna consolidiamo il nostro presidio in città, diversificando l’offerta e agevolando coloro i quali desiderano valutare l’acquisto di un usato garantito. L’ufficio a Calderara di Reno, il 57° in Italia, testimonia la nostra volontà di continuare ad investire anche sul territorio nazionale, parallelamente ai nostri piani di espansione strategica in tutta Europa.”

