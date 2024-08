Giardini Naxos è pronta a ospitare Sicily Eat Naxos Food Experience, un evento in cui le produzioni di eccellenza siciliane saranno mezzo utile per raccontare le storie delle aziende, delle tradizioni e le tecniche di trasformazione. Una manifestazione rivolta a buyers, amministratori, educator, appassionati e turisti per scoprire il buono e il bello della nostra isola.



Si inizia sabato 24 agosto, a Piazza Apollo Arcageta a Recanati, con l’apertura al pubblico degli stand enogastronomici che rimarranno aperti nei due giorni dell’evento dalle ore 18:00 alle ore 24:00. Alle ore 19:30 si terrà il talk “Prospettive e crescite per le aziende del territorio” che coinvolgerà i buyers e gli amministratori del territorio. Alle 21:30 la band BossaNova ‘n Jazz Quintet si esibirà in uno spettacolo musicale che trasporterà gli spettatori in un viaggio oltreoceano attraverso le sonorità della musica brasiliana.

Molto interessante domenica 25 agosto alle ore 19:30 il talk “Cosa chiede il mercato? La cultura del buon bere” che vedrà interessati buyers, amministratori e educatori. Alle 21:30 ci sarà l’esibizione live della band J&B Bossanova Trio.

“Stiamo creando le condizioni – ha dichiarato Ivano Cantello, assessore allo sviluppo rurale, agricoltura, portualità e pesca – per uno sviluppo che miri alle eccellenze. Una grande opportunità per Giardini Naxos che può essere l’anello di congiunzione tra la produzione, la vendita e l’esperienza turistica. Abbiamo tutte le carte per creare sinergie e un cambio culturale che punti alla valorizzazione del mare e della montagna, delle produzioni di eccellenza Made in Sicily e della proposta turistica. Sicily Eat è un tassello del grande lavoro che in sinergia con l’assessorato regionale all’agricoltura vogliamo portare avanti per il bene del nostro territorio”

Luogo: Giardini Naxos, GIARDINI-NAXOS, MESSINA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.