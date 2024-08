La manifestazione “Sicily Eat – Naxos Food Experience” a Giardini Naxos si è conclusa con grande successo. L’evento, dedicato alle eccellenze enogastronomiche siciliane, ha attirato numerosi visitatori e ha celebrato i sapori autentici dell’isola.

Durante il fine settimana, i partecipanti hanno potuto gustare una varietà di prodotti locali di altissima qualità, scoprendo tradizioni culinarie e allo stesso tempo innovazioni gastronomiche. L’atmosfera vibrante e l’attenzione ai dettagli hanno reso l’evento, finanziato con i fondi dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea D.R.S. n. 1471 del 26.03.2024 e ideato e promosso dal Comune di Giardini Naxos, tra i più apprezzati e interessanti dell’estate del versante ionico dell’isola.

Molto interessanti anche i due talk che si sono tenuti durante i due giorni dell’evento: il primo sabato 24 agosto dal titolo” Prospettive e crescite per le aziende del territorio” e il secondo il giorno successivo intitolato “Cosa chiede il mercato? La cultura del buon bere” che ha visto coinvolti buyers, amministratori e educatori.

Giardini Naxos si proietta quindi ad assumere un ruolo di assoluto protagonista in ambito turistico e di punto di riferimento enogastronomico anche in riferimento al fatto che il comune ionico ha ottenuto l’importante riconoscimento di iscrizione al REIMAR (Registro delle identità della pesca mediterranea e dei Borghi Marinari) ed entrando ufficialmente a far parte dei Borghi Marinari più belli di Sicilia.

“Il successo della prima edizione di eat Sicily dimostra le grandi potenzialità dell’Enogastronomia d’eccellenza – ha affermato Ivano Cantello, assessore allo Sviluppo rurale, Agricoltura, Portualità e Pesca del Comune di Giardini Naxos – come volano per attrarre sul territorio di Giardini Naxos e su tutta la riviera ionica flussi turistici alla ricerca di percorsi del gusto autentici che riescono a raccontare la millenaria tradizione della nostra terra attraverso produzioni, ricette e storie uniche. Nel 2025 la Sicilia sarà regione gastronomica europea, un’ occasione unica per promuovere al meglio il comparto agroalimentare a livello mondiale, e Giardini Naxos con le sue grandi potenzialità si farà trovare pronta”.

