Prende ufficialmente il via a Palermo la Sicily Fashion Week 2026, la manifestazione dedicata alla moda artigiana e al Made in Sicily promossa e organizzata da Confartigianato Imprese Sicilia.

Un appuntamento che negli anni si è affermato come punto di riferimento per il settore fashion, contribuendo alla valorizzazione delle imprese siciliane e alla promozione dell’eccellenza manifatturiera dell’Isola sui mercati nazionali e internazionali.





L’edizione 2026 conferma la crescita costante della manifestazione grazie alla partecipazione di numerosi buyer internazionali e nazionali e locali e circa venti brand di stilisti siciliani. Tutti numeri che testimoniano il crescente interesse degli operatori del settore per la moda siciliana e per le produzioni artigianali di qualità.

A rafforzare il profilo internazionale della Sicily Fashion Week sono le partnership con importanti realtà del comparto moda, tra cui White Milano, Si Sposa Italia, Milano Fashion & Jewels, Elle Spose, ITA – Italian Trade Agency e Rinascente Palermo. Collaborazioni strategiche che favoriscono nuove opportunità di business, visibilità e internazionalizzazione per le aziende del territorio.





Tre gli appuntamenti principali in programma. Si comincia il 23 giugno alle 16 alla Rinascente di Palermo, in via Roma 289, con il contest dedicato ai giovani talenti della moda. I vincitori selezionati accederanno – sfilando con stilisti siciliani affermati – al grande evento della settimana: il Fashion Show della Sicily Fashion Week, in programma il 26 giugno a Villa Alliata Cardillo, in via Faraone 2, a Palermo.

La serata del 26 giugno rappresenterà il momento clou della manifestazione e vedrà la partecipazione di circa 1.000 ospiti. Il programma prevede un cocktail di benvenuto alle 19, la sfilata alle 21 e l’after party alle 23. Presentato da Eliana Chiavetta, l’evento sarà riservato agli invitati e coinvolgerà circa 20 brand di stilisti siciliani, 50 modelle e oltre 150 professionisti impegnati nel backstage.





La Sicily Fashion Week continuerà il 27 giugno alle 11, nella Sala Belvedere della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, in via Emerico Amari, con gli incontri B2B tra stilisti e buyer, un’importante occasione di networking e confronto commerciale finalizzata a favorire nuove collaborazioni e opportunità di export.

Attraverso un programma che unisce creatività, impresa e internazionalizzazione, la Sicily Fashion Week 2026 punta a consolidare il ruolo di Palermo come capitale della moda siciliana e piattaforma strategica per la promozione del Made in Sicily. Un progetto che valorizza il dialogo tra tradizione artigianale e innovazione, rafforzando la presenza delle aziende siciliane nei principali circuiti della fashion industry nazionale e internazionale.





Per il presidente di Confartigianato Sicilia Emanuele Alessandro Virzì, intervenuto alla conferenza stampa: ««La Sicily Fashion Week rappresenta la dimostrazione concreta che la moda artigianale siciliana non è soltanto custode di una straordinaria tradizione, ma è un settore capace di innovare, competere e guardare con fiducia ai mercati internazionali. Da tre anni Confartigianato Imprese Sicilia investe in questo progetto con una visione precisa: creare occasioni reali di crescita per le nostre imprese, mettendo in contatto stilisti, produttori e giovani talenti con buyer nazionali e internazionali. Non organizziamo semplicemente una sfilata, ma costruiamo relazioni commerciali, opportunità di export e percorsi di sviluppo che consentono alle aziende di trasformare la qualità del proprio lavoro in nuove prospettive di business. La Sicilia possiede un patrimonio unico di creatività, manifattura e saper fare: il nostro compito è accompagnarlo verso il futuro, favorendo l’incontro tra tradizione, innovazione e sostenibilità. La crescente partecipazione di operatori provenienti dall’Italia e dall’estero conferma che la strada intrapresa è quella giusta e che la moda artigianale siciliana ha tutte le carte in regola per affermarsi come protagonista nel panorama internazionale».





Per Alessandro anello, assessore allo Sport e Politiche Giovanil per il comune di Palermo: «La Sicily Fashion Week rappresenta un’importante vetrina di promozione per Palermo, che negli ultimi anni ha consolidato sempre di più il proprio ruolo di città creativa e turistica di respiro internazionale. L’amministrazione comunale sostiene con convinzione questo tipo di manifestazioni che coniugano tradizione artigianale e innovazione. Un plauso a Confartigianato per l’impegno nel promuovere le eccellenze del Made in Sicily, un settore che rappresenta un patrimonio di competenze in grado di generare ricadute positive sull’economia locale e sull’immagine di Palermo e della Sicilia».





Guardando ai numeri: La moda rappresenta uno dei comparti manifatturieri più significativi dell’economia siciliana. Nell’Isola operano 1.873 imprese del settore, di cui 1.013 artigiane, pari al 54% del totale. Le imprese della moda rappresentano inoltre il 6% dell’intero comparto manifatturiero siciliano. A livello provinciale è Palermo a guidare la classifica regionale con 280 imprese artigiane della moda, pari al 27,6% del totale siciliano, davanti a Catania (262) e Messina (150). Il settore si distingue anche per la forte presenza femminile: il 59,6% delle imprese artigiane del tessile, abbigliamento e pelle è guidato da donne, mentre il 24,4% fa capo a giovani under 35.

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